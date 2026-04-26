Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối ghế Quốc hội sau cú sốc bầu cử

Bình Giang

TPO - Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hungary Viktor Orban sẽ không nhận ghế trong Quốc hội sau khi đảng của ông thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tháng này, nhưng muốn tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng Fidesz để dẫn dắt quá trình “đổi mới”.

ap26102700202031-1.jpg
Thủ tướng Hungary sắp mãn nhiệm Viktor Orban. (Ảnh: AP)

Là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong chính trường Hungary kể từ năm 1989, ông Orban liên tục giữ ghế trong cơ quan lập pháp suốt 36 năm và đảm nhiệm cương vị thủ tướng trong 16 năm qua.

“Tôi không còn cần thiết ở Quốc hội lúc này, mà cần trong việc tái tổ chức phe dân tộc chủ nghĩa”, ông Orban phát biểu ngày 24/5, dù ông đứng đầu danh sách ứng cử của đảng Fidesz. Ông cũng cho biết sẽ tái tranh cử chức lãnh đạo đảng tại đại hội vào tháng 6.

Thất bại của Fidesz được nhiều người theo khuynh hướng tự do và tiến bộ coi là bằng chứng cho thấy làn sóng dân túy cánh hữu từng lan rộng tại Mỹ và phần lớn châu Âu đã đạt đỉnh.

Được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, ông Orban là lãnh đạo duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết để trì hoãn những khoản hỗ trợ của EU dành cho Ukraine.

Trước đây, ông Orban từng rút lui để trở lại mạnh mẽ hơn. Sau khi chính phủ của ông thất bại năm 2002, ông rời vị trí lãnh đạo đảng nhằm tập hợp lực lượng bảo thủ thành một liên minh mới, rồi quay trở lại cầm quyền sau 8 năm.

Tuy nhiên, thất bại lần này có thể khiến điều đó khó lặp lại. Thủ tướng sắp nhậm chức Peter Magyar giành được hơn 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử ngày 12/4.

Ông Orban cho biết ông Gergely Gulyás - cựu chánh văn phòng thủ tướng, sẽ lãnh đạo nhóm nghị sĩ Fidesz. Đảng này chỉ còn 52 ghế trong Quốc hội gồm 199 thành viên, trong khi đảng của ông Magyar giữ 141 ghế.

Những dấu hiệu bất mãn đã xuất hiện trong nội bộ một đảng từng nổi tiếng kỷ luật nghiêm ngặt, khi một số ứng viên thất cử cho rằng ông Orban có thể đóng góp nhiều hơn cho quá trình đổi mới nếu rút lui.

“Có một điều ông ấy vẫn chưa làm được. Đó là chịu trách nhiệm”, ông Magyar viết trên mạng xã hội.

Bình Giang
AP
#Viktor Orban #Thủ tướng Hungary #Dân tuý

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe