5 người lĩnh án tù chung thân vì vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

TPO - Từ mối quen biết khi cùng sử dụng "nước vui" với nhau, bị cáo Đỗ Trọng đã lập đường dây cùng đồng phạm vận chuyển hơn 18kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng (SN 1993, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Doãn Phong (SN 1974, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); Nguyễn Thế Cường (SN 1974, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội); Phạm Thành Công (SN 1972, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội); Lương Thúc Phong (SN 1998, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) cùng mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Lương Thị Hậu (SN 1995, chị của bị cáo Phong, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) bị phạt 27 năm 6 tháng tù.

Ảnh minh họa.

Tháng 9/2024, bị cáo Đỗ Trọng quen biết Lương Thị Hậu và từng cùng nhau sử dụng ma túy loại “nước vui”. Sau này, Trong hỏi Hậu có đầu mối chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam hay không, được Hậu nói có em trai ruột là Lương Thúc Phong, đang sinh sống ở châu Âu, có sẵn nguồn ma túy. Hậu đã cung cấp điện thoại của Phong cho Trọng để hai bên liên lạc chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Khoảng tháng 10/2024, Phong liên lạc với Trọng thống nhất giấu ma túy trong các hộp muối ngâm chân, đồ spa, đóng thùng giấy chuyển về Việt Nam. Đồng thời, thuê Trọng nhận hàng, mang về nhà cất giấu với tiền công là 50 triệu đồng. Trọng cũng được cho toàn bộ số muối ngâm chân.

Khoảng đầu tháng 12/2024, Phong thông báo với Trọng ma túy đã chuyển về Việt Nam. Khi đó, Trọng bàn bạc với Phong, Nguyễn Thế Cường và Phạm Thành Công để cùng nhận số ma túy trên và tất cả đồng ý. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê những người chuyên chở hàng hóa và di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau.

Ngày 4/12/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Nội phát hiện một xe tải khả nghi tại một đơn vị chuyển phát khu vực ngoài đê Thanh Am, Hà Nội.

Chiếc xe tải này đến nhận 10 thùng carton để chuyển đến 91 Ô Đồng Lầm, Hà Nội. Tiếp đó, chiếc xe tải chạy đến đầu ngõ 102 đường Trường Chinh và khi định đi đến phố Tạ Quang Bửu thì bị cơ quan công an bắt giữ. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong các thùng carton có ma túy MDMA (ma tuý tổng hợp). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, cơ quan công an thu giữ 11,850 gam ma túy.

Viện Kiểm sát xác định, toàn vụ án số ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.043 gam MDMA.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

