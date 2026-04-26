Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cánh cửa hoà bình giữa Mỹ và Iran hẹp lại sau quyết định của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan, giáng thêm một đòn mới vào triển vọng đạt được hòa bình với Iran, sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad mà chỉ gặp các quan chức Pakistan.

ap26115149157392.jpg
Lực lượng an ninh đứng gác ở thủ đô Islamabad của Pakistan. (Ảnh: AP)

Khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra vào ngày 25/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “tấn công mạnh mẽ” các vị trí của lực lượng Hezbollah tại Li-băng, tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Florida, rằng ông quyết định hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vì cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều di chuyển và chi phí, đồng thời đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt” đối với ông.

Trước khi lên chuyên cơ Air Force One trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết Iran đã cải thiện đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến sau khi ông hủy chuyến thăm, “nhưng vẫn chưa đủ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump cũng viết rằng có “sự đấu đá và hỗn loạn lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran.

“Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả họ. Ngoài ra, chúng tôi nắm mọi lợi thế, họ thì không! Nếu họ muốn đàm phán, họ chỉ cần gọi!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã rời thủ đô Pakistan mà không thể hiện dấu hiệu lạc quan nào sau khi gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.

Dù ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, trong cuộc điện đàm với ông Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” vì áp lực hoặc phong tỏa, tuyên bố từ chính phủ Iran cho biết.

Ông Araqchi đã “giải thích các lập trường nguyên tắc của đất nước về những diễn biến mới nhất liên quan đến lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến bị áp đặt lên Iran”, tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của ông cho biết.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các trở ngại như phong tỏa các cảng của Iran, để tạo nền tảng giải quyết các vấn đề.

Khi được hỏi về những dè dặt của Tehran đối với lập trường của Mỹ trong đàm phán, một nguồn tin ngoại giao Iran tại Islamabad nói với Reuters: “Về nguyên tắc, phía Iran sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính tối đa”.

Washington và Tehran đang rơi vào tình trạng bế tắc khi Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran.

Bình Giang
Reuters
#Iran và Mỹ #Đàm phán Mỹ - Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #TÌnh hình Iran #Eo biển Hormuz

