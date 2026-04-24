Tổng thống Hàn Quốc đăng video đội nón lá, thưởng thức sầu riêng và đi dạo hồ Gươm

Hà Trang

TPO - Trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chia sẻ nhiều video hút triệu view về ẩm thực, đường phố Việt Nam.

Nhiều video về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam được đăng tải trên kênh TikTok chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Các video hút tương tác lớn với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Ngày 24/4, video Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân thưởng thức sầu riêng nhận được gần 140.000 lượt thích, 2 triệu lượt xem chỉ sau 11 tiếng đăng tải.

Trong nền nhạc sôi động, video khác hút 2,6 triệu lượt xem mở đầu bằng những hình ảnh biểu trưng của Việt Nam như lá cờ Tổ quốc, phố cổ Hội An, TPHCM… và dòng chữ Anh "This stop is Vietnam" (Tạm dừng: Điểm dừng lần này là Việt Nam).

Video Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân hút 2 triệu lượt xem trên TikTok. Video: jaemyung_lee.

Một video khác, Tổng thống và Phu nhân thử đội nón lá, trò chuyện với người dân tại cửa hàng lưu niệm. Những hình ảnh gần gũi của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung nhận được nhiều bình luận.

Trên Instagram chính thức của Tổng thống Hàn Quốc cũng chia sẻ nhiều nội dung trong chuyến công du Việt Nam. Gần nhất là hình ảnh Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo hồ Gươm, thưởng thức cơm rang, phở trên phố Đinh Liệt.

“Buổi tối ở Hà Nội thật sự rất đẹp. Khi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và những con phố nhỏ của khu phố cổ, tôi đã có dịp chào hỏi thân tình với người dân Việt Nam. Được gặp gỡ trong không gian đời thường, không mang tính nghi thức, khiến khoảng thời gian ấy càng trở nên ý nghĩa hơn.

Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, tôi một lần nữa cảm nhận rằng trái tim con người vẫn có thể đồng điệu. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những nụ cười rạng rỡ và lời chào ấm áp mà mọi người đã dành cho tôi. Hy vọng rằng trong thời gian tới, hai đất nước chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và sự tin cậy, đồng thời thúc đẩy giao lưu ngày càng sôi nổi.

Nghe nói ở Việt Nam, vào quán nào cũng khó mà thất vọng, quả đúng như vậy. Nhờ thế, tôi đã có bữa tối thật ngon miệng”, trang Instagram Tổng thống Lee Jae Myung viết.

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đi dạo Hồ Gươm được đăng tải trên Instagram . Ảnh: @2_jaemyung)

Sáng 24/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra từ 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

