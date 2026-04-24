‘Bí kíp’ hạ B-52 của Trung tướng Nguyễn Đức Soát

TPO - Tại talk show thuộc triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - đã giải mã sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng lịch sử 12 ngày đêm.

Sáng 24/4, trong khuôn khổ khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong chủ trì tại số 45 Tràng Tiền (Hà Nội), talkshow 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước đã trở thành nhịp cầu kết nối sống động giữa các nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ.

Trong không gian lắng đọng của những bức ảnh tư liệu, cuộc giao lưu đã tái hiện chân thực tinh thần hy sinh và ý chí sắt đá của quân dân ta qua lời kể của những người trực tiếp đi qua lằn ranh sinh tử.

Các nhân chứng giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt với khán giả tham gia triển lãm.

Trong bối cảnh kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, những chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã mang đến cái nhìn sâu sắc về bản lĩnh Việt Nam trước những thử thách nghiệt ngã của lịch sử.

Chia sẻ trong buổi talk show, Trung tướng Nguyễn Đức Soát nhận định chiến thắng Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của một tầm nhìn chiến lược xuyên suốt và chuẩn bị từ rất sớm.

Theo Trung tướng, ngay từ năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân đưa tên lửa vào nghiên cứu cách đánh B-52. Sự chuẩn bị này đã giúp quân ta giữ vững thế trận, không rơi vào thế bị động khi Mỹ dùng “siêu pháo đài bay” tập kích Hà Nội nhằm gây sức ép trên bàn đàm phán Paris.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ nhiều câu chuyện đặc biệt trong talk show.

Bản lĩnh Việt Nam trước sức mạnh áp đảo của đối phương được Trung tướng cụ thể hóa bằng khái niệm then chốt: “Tâm thế thắng cuộc”. Đây không chỉ đơn thuần là ý chí quyết tâm, mà là một sự định vị mục tiêu chiến lược rõ ràng: "Phải đánh thắng cuộc tập kích để Mỹ không thể tiếp tục dùng vũ khí làm áp lực chính trị". Chính hệ tư tưởng chủ động này đã biến những giây phút hiểm nguy thành sứ mệnh thiêng liêng, buộc đối phương phải ký kết Hiệp định Paris theo đúng các điều khoản có lợi cho ta, tạo bước ngoặt quyết định cho ngày thống nhất đất nước.

Sự vượt trội về trí tuệ và lòng dũng cảm của phi công Việt Nam còn được minh chứng sống động qua những trận không chiến kinh điển. Trung tướng hồi tưởng về trận đánh “2 đối đầu 12” vào ngày 12/10/1972, khi biên đội của ông phải đối mặt với áp lực quân số áp đảo từ đối phương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thay vì sa vào trận đồ bao vây, bằng sự nhạy bén và linh tính nghề nghiệp, ông đã quyết đoán thực hiện cú đánh trực diện vào tốp máy bay phía sau, hạ gục mục tiêu chỉ trong chưa đầy một phút. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến công quân sự mà còn là lời khẳng định về sự nhạy bén chiến thuật trước sức mạnh khí tài hiện đại. Tuy nhiên, diện mạo cuộc chiến không chỉ có khói lửa, mà còn ngời sáng bởi sự bình thản lạ kỳ của những người lính.

Nhìn lại bức ảnh “Phút nghỉ ngơi” của tác giả Đoàn Công Tính, Trung tướng chia sẻ về những khoảng lặng giữa hai trận đánh - nơi những phi công trẻ vẫn cười rạng rỡ, tự tin dù cái chết luôn cận kề. Sự bình tĩnh đó là minh chứng cho một dân tộc yêu hòa bình nhưng không biết sợ hãi. Khép lại những ký ức rực lửa, niềm vui vỡ òa của ngày giải phóng với biển người Thủ đô tràn ra đường trong cờ hoa chính là phần thưởng vô giá cho những hy sinh thầm lặng của những người như Trung tướng Soát.

Có thể nói câu chuyện của vị tướng phi công tại tọa đàm đã thực sự trở thành nhịp cầu di sản, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự chủ động và bản lĩnh tự cường - những giá trị vẫn vẹn nguyên sức nặng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước hôm nay.

Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

