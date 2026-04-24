Khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất

TPO - Sáng 24/4, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, mở ra hành trình cảm xúc đặc biệt tái hiện khát vọng độc lập và sức sống mãnh liệt của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức, chính thức khai mạc đón khách tham quan từ sáng ngày 24/4 (miễn phí tham quan), tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí trong việc chuyển hóa tư liệu lịch sử thành nguồn cảm hứng đương đại.

Theo ông, sự kiện không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn góp phần định vị tâm thế, khơi dậy khát vọng tự cường của dân tộc trước những vận hội mới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc Triển lãm.

“Mỗi bức ảnh tại đây không đơn thuần là một mảnh ghép tư liệu, mà là những ‘điểm chạm’ lịch sử chân thực nhất, đưa lịch sử thoát khỏi những trang sách để trở thành bài học sống động. Với ngôn ngữ của nhiếp ảnh - thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch - triển lãm được kỳ vọng tạo nên những điểm chạm đủ sâu, để những người xem không dừng lại ở việc nhìn mà còn đối thoại với lịch sử, và với chính mình. Đó có thể là niềm tự hào, là sự biết ơn, là những suy ngẫm về giá trị của hòa bình, và hơn hết là trách nhiệm tiếp nối những gì cha ông đã gây dựng”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại.

Với 5 chương nội dung được phân tách lớp lang, triển lãm mở ra những "điểm chạm" cảm xúc đầy tự hào:

Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt

Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục

Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn

Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui

Chương 5: TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm 51 năm – Bản hùng ca thống nhất.

Với nhiều tác phẩm đoạt giải quốc tế từng gây tiếng vang toàn cầu, triển lãm tạo đột phá bằng phương thức trưng bày hiện đại qua hệ thống mã QR, hỗ trợ độc giả trực tiếp truy xuất thông tin chi tiết và bối cảnh lịch sử của mỗi khung hình. Cụ thể, toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại đối thoại đa chiều giữa các nhân chứng lịch sử, giới nhiếp ảnh và đại diện thế hệ trẻ thông qua tọa đàm với chủ đề 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước, diễn ra ngay sau khai mạc. Tại đây, những câu chuyện phía sau ống kính được kể lại từ chính người trong cuộc không chỉ tái hiện ký ức hào hùng mà còn khơi mở suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối di sản dân tộc của tuổi trẻ hôm nay.

Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất tiếp tục đón khách tham quan đến hết ngày 3/5, góp phần lan tỏa tinh thần quyết thắng và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh trong lòng mỗi người dân và du khách.