Du khách quốc tế ấn tượng mạnh với triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam

TPO - Trong không gian Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” sáng 24/4, nhiều khách quốc tế bày tỏ ấn tượng khi được xem các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc lịch sử chân thực của Việt Nam.

Hai du khách Stefan Heym và Newton Jen quan tâm đến các bức ảnh và hào hứng chụp ảnh tại khu photobooth của triển lãm. Ảnh: Phạm Duy.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Stefan Heym - một doanh nhân đến từ Nga - cho biết đây không phải lần đầu anh tới Hà Nội. “Tôi đã đến đây 4 lần, chủ yếu vì công việc, nhưng mỗi lần đều có những trải nghiệm mới mẻ”, anh chia sẻ.

Khi được hỏi về cảm nhận sau khi tham quan triển lãm, Heym không giấu được sự xúc động: “Tôi thấy những bức ảnh này thật sự ấn tượng. Chiến tranh luôn là điều tồi tệ, ai cũng biết điều đó. Nhưng Việt Nam đã cho thế giới thấy một dân tộc kiên cường, biết đứng lên đấu tranh cho tự do”.

Theo anh, triển lãm không chỉ giúp du khách hiểu hơn về lịch sử Việt Nam mà còn truyền tải được tinh thần và bản sắc văn hóa của người Việt. “Người Việt Nam thật tuyệt vời, với một nền văn hóa đặc sắc. Lịch sử này cần được biết đến và ghi nhớ”, anh nói.

Triển lãm được tổ chức tại khu vực công cộng, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Heym đánh giá cao cách trưng bày: “Việc đặt triển lãm ở không gian mở giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận. Những bức ảnh rất chân thực, khiến bạn có thể cảm nhận được không khí của thời kỳ đó”.

Sau khi tham quan triển lãm, Heym cho biết anh ấn tượng mạnh với bức ảnh ghi lại sự kiện hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu trên đường phố Sài Gòn ngày 11/6/1963 để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

“Đó là hình ảnh rất ám ảnh. Hành động hy sinh vì độc lập khiến chúng tôi thực sự xúc động”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết trước đó anh chưa biết nhiều về bức ảnh này.

Cùng đi với Stefan, du khách người Ấn Độ - Newton Jen - cũng bày tỏ thích thú khi tham quan triển lãm và cho rằng đây là cơ hội quý giá để hiểu thêm về Việt Nam.

Anh cho rằng triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử bi tráng, cũng như tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Anh Jen tỏ ra hào hứng khi biết một số nhân vật và tác giả của các bức ảnh tại triển lãm đã đến tham gia cuộc giao lưu sáng nay, và tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội lắng nghe câu chuyện mà họ chia sẻ.

Oz Osman tham quan triển lãm và chia sẻ cảm xúc về các bức ảnh. Ảnh: Gia Linh.

Oz Osman - du khách đến từ Bosnia - cho biết anh cảm thấy rất xúc động sau khi tham quan không gian trưng bày, bởi mỗi bức hình đều gợi lên nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc đẹp đẽ về con người. Đặc biệt, anh ấn tượng với bức ảnh chụp trong chiến hào, phụ nữ bế em bé trong tác phẩm Hạnh phúc khắc nghiệt của chiến tranh. Osman cho rằng những hình ảnh tương phản cho thấy dù trong chiến tranh, tình người và sự quan tâm chân thành vẫn hiện hữu, kết nối con người với nhau.

Dù thừa nhận chưa biết nhiều về lịch sử Việt Nam, nhất là giai đoạn cách mạng, Oz Osman cho biết anh đã hiểu thêm sau khi tham quan triển lãm, nhờ sự hỗ trợ của người bạn Việt Nam đi cùng. Anh cho rằng không cần đọc chú thích mà chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, người xem vẫn có thể phần nào cảm nhận và thấu hiểu câu chuyện mà triển lãm muốn truyền tải.

Nhiều người nước ngoài tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Duy