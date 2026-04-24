Bức ảnh công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được trao giải cao nhất

TPO - Tác phẩm Sức sống mới ghi lại hình ảnh sinh động tại đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được trao giải nhất cuộc thi ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần thứ II - năm 2026.

Sáng 24/4, Báo Pháp luật TPHCM tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần thứ II - năm 2026.

Với 3 chủ đề Sắc xuân, Xuân đô thị, Nghĩa tình thành phố, cuộc thi diễn ra từ đầu tháng 12/2025, thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết số lượng tác phẩm dự thi thi lần này tăng gần 50% so với cuộc thi lần thứ nhất.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa trái) và nhà báo Mai Ngọc Phước (bìa phải) - Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM - trao giải nhất cho tác giả Tống Trần Sơn. Ảnh: Ngô Tùng.

Tác phẩm Sức sống mới của tác giả Tống Trần Sơn.

Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TPHCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến ttrúc, lễ hội, đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn và tinh thần nghĩa tình đặc trưng của thành phố.

Hội đồng giám khảo đã chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo và giải Nhất được trao cho tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm Sức sống mới.

Chia sẻ khi nhận giải, tác giả Tống Trần Sơn cho biết khi TPHCM có chủ trương cải tạo các khu đất trống thành công viên thì điều này trở thành nguồn cảm hứng mới cho các anh chị em trong lĩnh vực sáng tác nhiếp ảnh.

“Khi đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ, tôi hoài niệm về những điều đã qua, những khó khăn mà cả thành phố đã trải qua, đồng thời cũng có sức sống mới tràn ngập ở nơi này như sinh viên, học sinh đến vẽ tranh, người dân tập thể dục, thưởng thức nhạc nước và trở thành cảm hứng mạnh mẽ của thành phố sau cơn đại dịch và sức sống mới của thành phố mới”, anh Sơn bày tỏ.

Người dân đến với khu vực tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Ảnh: Ngô Tùng.

Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng nhận giải Nhì với bộ ảnh Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển. Đồng giải Ba thuộc về hai tác giả Nguyễn Ngọc Cường với tác phẩm Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương và tác giả Thái Viết Hoàn với tác phẩm Giao nhập.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao 6 giải Khuyến khích và các giải thưởng phụ (Tay máy trẻ, Tác phẩm truyền cảm hứng, Tác phẩm được yêu thích nhất).

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đồng thời là người tham gia ban giám khảo - cho biết tác phẩm chiếm tỷ lệ rất lớn trong cuộc thi là các tay máy dưới 25 tuổi, khơi gợi và tạo ra thế hệ các nhiếp ảnh gia mới. Trong các tác phẩm dự thi, ảnh bộ - phóng sự ảnh rất nhiều, được đầu tư lớn về khoảnh khắc, chất lượng nghệ thuật.