Hậu duệ đời thứ 5 giới thiệu tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi

TPO - Dù bị lưu đày và không có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi đã để lại một di sản nghệ thuật quý giá.

Triển lãm Trời, non, nước khai mạc tối 23/4 trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành và được đồng giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và TS Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi.

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - chia sẻ việc đón các tác phẩm của vua Hàm Nghi trở về không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là sự kết nối đầy ý nghĩa giữa di sản và không gian văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, triển lãm là món quà đặc biệt” dành cho công chúng.

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê cho biết ông cùng TS Amandine Dabat đóng vai trò là đồng giám tuyển của chuỗi triển lãm. Theo ông, thông qua việc quy tụ 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi, triển lãm góp phần làm rõ hơn chân dung của một nhân vật lịch sử đặc biệt, không chỉ là vị vua gắn liền với phong trào Cần Vương, mà còn là một trong những họa sĩ hiện đại đầu tiên của Việt Nam.

Được tổ chức tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm cũng tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa không gian di sản và dòng chảy nghệ thuật, góp phần đưa những giá trị từng bị lãng quên đến gần hơn với công chúng đương đại.

TS Amandine Dabat (trái) và Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Éric Soulier chia sẻ tại sự kiện.

TS Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi - không giấu được niềm xúc động khi các tác phẩm của nhà vua được hiện diện tại không gian giàu giá trị văn hóa và tinh thần.

Theo bà, dù bị lưu đày và không có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi đã để lại một di sản nghệ thuật quý giá. Trải qua thời gian, những tác phẩm ấy từng lưu lạc nơi đất khách, nhưng ngày hôm nay, một phần tâm hồn của ông đã thực sự trở về.

“Ông chưa từng có cơ hội trở về Việt Nam khi còn sống. Nhưng hôm nay, thông qua những tác phẩm này, một phần tâm hồn của ông đã được trở về nhà", bà Amandine Dabat nói.

Một số tác phẩm sơn dầu trên toan của vua Hàm Nghi.

Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, mất năm 1944, được biết đến rộng rãi trong sử ta với tư cách một vị anh hùng dân tộc, người phát động chiếu Cần Vương rồi bị thực dân Pháp bắt và lưu đày tại Algeria đến khi qua đời. Tuy nhiên, lịch sử mỹ thuật lại lãng quên nhà vua trong gần 100 năm qua. Theo giám tuyển Ace Lê, ít người biết rằng vua Hàm Nghi là họa sĩ Việt đầu tiên được đào tạo theo giáo trình hàn lâm Tây phương, mở ra buổi bình minh cho dòng mỹ thuật Đông Dương, cũng là chương đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

