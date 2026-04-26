Kinh hãi cảnh người dân liều mình đi lại trên cầu treo vẹo vọ ở Lào Cai

TPO - Sau bão số 10, cầu treo Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai bị hư hỏng, trụ cầu bị gãy, rạn, biến dạng. Trong khi chờ xây dựng cầu mới, hàng ngày, người dân vẫn liều mình di chuyển qua đây.

Sau bão số 10/2025, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, giao thông. Trong đó, Cầu treo Khe Hóp - cây cầu độc đạo bắc qua Ngòi Thia, nối Tỉnh lộ 175 với 3 thôn Khe Hóp, Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 bị hư hỏng nặng nề. Trụ cầu bị gãy, rạn, biến dạng.

Theo ghi nhận của Tiền Phong những ngày cuối tháng 4, cầu treo nối từ đường tỉnh 175 qua suối Ngòi Thia đến ba thôn trên vẫn chưa được sửa chữa. Trên chiều dài khoảng hơn 150m của cây cầu có nhiều điểm bị xoắn cuộn, tạo thành rãnh lớn, hõm sâu hình chữ V.

Cây cầu độc đạo giúp 3 thôn của xã Mỏ Vàng kết nối với trung tâm xã và giao thương với các địa phương lân cận.

Trụ cầu 2 bên có dấu hiệu bị gãy, rạn, mố cầu bị xói mòn. Hệ thống dây văng bị chùng, dây đai, thanh lề nhiều vị trí đã hư hỏng. Mỗi khi có người đi qua lại, cây cầu đong đưa, rung lên bần bật. Hai đầu cầu đã có biển "Cấm người và phương tiện qua cầu". Tuy nhiên, người dân vẫn liều mình đi xe máy, đi bộ, bám theo từng lan can, thành cầu... di chuyển qua cầu hàng ngày.

Chị Sổng Thị Khua (ở thôn Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng) vừa vác trên vai tấm kính cửa sổ vừa nói: Đây là cây cầu độc đạo để bà con có thể đi lại, biết là nguy hiểm, nhưng giờ nhà cửa hư hỏng, không sửa chữa không có nơi để ở.

Cây cầu bị hư hỏng, biến dạng sau cơn bão số 10.

"Chính quyền có bố trí thuyền để phục vụ việc đi lại, nhưng thuyền to thì không vào được bờ, thuyền nhỏ cũng khó khăn cho việc vận chuyển đồ đạc", chị Khua cho hay.

Chị Giàng Thị Say (ở thôn Khe Lóng 2) bộc bạch, cây cầu bị hỏng gần như khiến việc giao thương từ 3 thôn với các địa phương xung quanh bị đình trệ. Việc vận chuyển nông sản quế gặp khó khăn do phương tiện không qua được cầu, sức người có hạn, cõng theo quế thì nặng, đi xe thì nguy hiểm.

"Chưa kể, trẻ con đi học, người già đau ốm, phụ nữ sinh sản cũng vô cùng vất vả, chỉ mong nhà nước quan tâm, sớm triển khai xây dựng một cây cầu cứng giúp bà con đi lại bớt vất vả", chị Say bộc bạch.

Người dân vẫn liều mình đi lại qua cây cầu này hàng ngày bất chấp nguy hiểm rình rập.

Theo người dân nơi đây, việc cầu treo độc đạo bị hư hỏng không chỉ gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại, mà còn khiến "mạch máu" kinh tế - xã hội của vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa sinh kế của hơn 300 hộ dân với gần 1.600 nhân khẩu tại ba thôn Khe Hóp, Khe Lóng 2, Khe Lóng 3.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết, việc cầu treo Khe Hóp bị hư hỏng khiến ba thôn Khe Hóp, Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 bị cô lập hoàn toàn. Sau thiên tai, xã Mỏ Vàng đã đề xuất tỉnh Lào Cai khẩn cấp bố trí nguồn vốn để khắc phục hậu quả, trong đó việc sửa chữa cầu treo Khe Hóp là ưu tiên hàng đầu.

Người dân mong ngóng cây cầu mới sớm được triển khai.

Dự án đã được UBND tỉnh đã chấp thuận với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, dài hơn 166m, rộng 9m. Hiện địa phương đang khẩn trương triển khai thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng để sớm triển khai trong thời gian tới. Khi hoàn thành, cầu mới sẽ thay thế cầu treo cũ đã xuống cấp, bảo đảm an toàn đi lại và thúc đẩy giao thương của người dân.