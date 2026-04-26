Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ dâng hương, hoa, lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, sáng 26/4 (tức 10/3 âm lịch).

Tham dự lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều lãnh đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, địa phương...

Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm, trong tiếng nhạc hội hùng tráng khơi dậy hồn thiêng sông núi, lòng tự hào dân tộc của con cháu Vua Hùng﻿, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng﻿, tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng﻿ đã có công dựng nước". 18 thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng. Theo sau là đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn - Đất vuông của cha ông ta.

Đúng 7h, ngày 10/3 âm lịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao﻿ của Đảng, nhà nước, các địa phương tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu Trung tâm Lễ hội﻿ Đền Hùng.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương﻿, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân.

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - đọc chúc văn tại Điện Kính Thiên, thành kính tri ân công lao các Vua Hùng. Lời chúc văn nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Chúc văn nêu: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế ổn định, tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, đối ngoại có bước phát triển rõ nét. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp mở ra không gian phát triển mới. Trước anh linh tổ tiên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần đại đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; nguyện gìn giữ, tôn tạo Đền Hùng và cầu mong quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương các Vua Hùng.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương các Vua Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông dâng hương các Vua Hùng.

