Clip Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk dẫn đường, đưa hai nữ sinh bị nạn đi cấp cứu

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn, chảy nhiều máu đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường, hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu.

Ngày 26/4, tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho ô tô chở hai học sinh bị tai nạn đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 19h27 ngày 25/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã qua thôn 16, xã Ea Kly, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhận được đề nghị hỗ trợ từ một người đàn ông điều khiển ô tô, trên xe đang chở hai nữ sinh bị thương nặng, chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, thiếu tá Nguyễn Thái Sơn cùng đại úy Võ Anh Dũng đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, khẩn trương dẫn đường cho phương tiện đưa các nạn nhân vượt qua các đoạn đường hẹp, nhanh chóng đến Trung tâm Y tế Ea Kar cấp cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của hai nữ sinh đã ổn định. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, tổ công tác tiếp tục quay trở lại địa bàn để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột N.V.C.L. (SN 2008) và N.V.T.M. (SN 2010, cùng trú tại thôn 6, xã Vụ Bổn) gặp tai nạn do tự ngã xe.