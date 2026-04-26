Danh tính nghi phạm xả súng tại bữa tiệc có Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Nghi phạm có vũ trang bị bắt giữ tại bữa tiệc tối có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xác định là Cole Tomas Allen (31 tuổi), đến từ California. Nghi phạm được cho là hành động một mình.

Những tiếng nổ lớn đã vang lên trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, khiến các khách mời phải vội vàng tìm chỗ trú ẩn khi các đặc vụ hét lên: “Có tiếng súng!”

Trong bài đăng trên Truth Social sau sự cố, Tổng thống Trump cho biết “kẻ xả súng đã bị bắt giữ”. Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên Nội các đều không hề hấn gì.

Ông Trump cũng chia sẻ đoạn video cho thấy một người đàn ông có vũ trang cố gắng chạy qua điểm kiểm soát an ninh tại khách sạn Washington Hilton.

Khoảnh khắc nghi phạm lao qua cửa kiểm soát an ninh. (Nguồn: RT)

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen (31 tuổi), đến từ California. Sau khi bị khống chế, nghi phạm đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Theo quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Washington Jeffery Carroll, nghi phạm được cho là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hilton. “Chúng tôi đã phong toả phòng nghỉ của nghi phạm và sẽ tiến hành các thủ tục để xác định có gì trong đó”, ông Jeffery Carroll nói.

Khi được hỏi tay súng nhắm mục tiêu vào ai, ông Carroll nói “đó là một phần của cuộc điều tra”. “Trong phòng tiệc có tổng thống, có các thành viên nội các và nhiều khách mời”, ông Carroll trả lời.

Hình ảnh nghi phạm vụ xả súng. (Ảnh: CNN)

Nghi phạm bị khống chế tại hiện trường. (Nguồn: RT)

Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí khi xông vào trạm kiểm soát, và sẽ phải đối mặt với hai cáo buộc.

Một đặc vụ đã bị bắn ở “khoảng cách rất gần” bằng một “khẩu súng rất mạnh”. Ông Trump cho biết đặc vụ này đang trong tình trạng “rất tốt” nhờ lớp áo chống đạn bảo vệ.