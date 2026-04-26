Nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng: Tổng thống Trump họp báo, nghi phạm mang nhiều vũ khí

TPO - Tổng thống Donald Trump tổ chức cuộc họp báo tại phòng họp báo của Nhà Trắng để cung cấp thông tin về vụ nổ súng xảy ra trước đó.

Tối ngày 25/4 (giờ Mỹ), tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng được hộ tống rời khỏi sân khấu sau khi xuất hiện tiếng súng. Ông được đưa đến một địa điểm an toàn bên trong khách sạn Washington Hilton và bày tỏ hy vọng có thể quay lại sự kiện nếu lực lượng thực thi pháp luật cho phép.

Phát biểu từ Nhà Trắng sau sự việc, Tổng thống Donald Trump cho biết, một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí đã xông vào trạm kiểm soát an ninh. Ông khẳng định mình không bị thương và nghi phạm đã bị bắt giữ.

"Tôi không bị thương và một nghi phạm đã bị bắt giữ. người đàn ông đó đã bị bắt giữ bởi một số thành viên của cơ quan mật vụ", ông nói.

"Khi bạn tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ tìm đến bạn. Khi bạn không tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ để bạn yên", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng: "Nghi phạm đã bị bắt giữ bởi những thành viên rất dũng cảm của lực lượng mật vụ. Họ đã hành động rất nhanh".

Tổng thống Donald Trump cho biết ông và các trợ lý của mình không hề hay biết về bất kỳ mối đe dọa nào trước vụ xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng nghi phạm tấn công đã phải "vượt qua rất nhiều khó khăn" để tiếp cận được ông.

Khi được hỏi liệu ông có biết về bất kỳ mối đe dọa nào hay không, hoặc liệu nhóm trợ lý của ông có được cảnh báo trước hay không. Tổng thống đáp: "Không. Chúng tôi không hề được thông báo. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả".

Nghi vấn về tiếng nổ

Tổng thống Donald Trump cho biết ban đầu ông tưởng tiếng động là âm thanh của một chiếc khay rơi xuống khi nghi phạm xông vào khu vực tổ chức. Ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được đưa đi ngay lập tức mà không có nhiều thời gian suy nghĩ.

"Tôi cứ tưởng đó là tiếng khay rơi xuống. Tiếng động khá lớn và phát ra từ xa. Sau đó mới xác định đó là tiếng súng, và một số người đã nhanh chóng nhận ra điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm mọi việc diễn ra rất nhanh: "Chỉ trong vài giây, chúng tôi đã được đưa ra khỏi khu vực và chuyển đến nơi an toàn".

Tổng thống thừa nhận đây là trải nghiệm gây sốc: "Tôi luôn cảm thấy sốc khi điều gì đó như thế này xảy ra, dù nó đã từng xảy ra với tôi. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi".

Tổng thống Trump cho biết sự việc xảy ra tại bữa tiệc tối nay là một "trải nghiệm khá đau thương" đối với Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Rất nhiều hành động đã diễn ra trên đó, rất nhanh chóng, thời gian phản ứng thực sự đáng kinh ngạc', ông Trump nhấn mạnh.

Đề cập vấn đề an ninh Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump đã đề xuất xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, cho rằng công trình này sẽ cung cấp một địa điểm an toàn hơn cho các sự kiện trong tương lai.

"Đó là lý do chúng ta cần những cải tiến mà chúng tôi đang lên kế hoạch... Thực ra đó là một căn phòng lớn hơn, và nó an toàn hơn nhiều. Nó có khả năng chống máy bay không người lái và trang bị kính chống đạn. Chúng ta cần phòng khiêu vũ", ông nói.

Thông tin về nghi phạm

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ bị bắn vào tối thứ Bảy tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng. Người này bị bắn ở cự ly gần nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nhờ mặc áo chống đạn.

Hai nguồn tin thân cận với vụ việc đã tiết lộ với CNN, rằng nghi phạm có vũ trang bị bắt giữ tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng đã được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ California. Giới chức liên bang đang tiến hành điều tra nơi cư trú của người này.

Tổng thống Donald Trump xác nhận một nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi có tiếng súng nổ gần nơi diễn ra bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà chức trách liên bang đang điều tra nơi cư trú của người này ở California.

"Người đàn ông đó đã bị bắt. Lực lượng an ninh đang đến căn hộ của anh ta. Tôi đoán anh ta sống ở California... và chúng tôi không muốn những chuyện như thế này xảy ra', ông Trump nói.

Bức ảnh nghi phạm trong vụ việc xảy ra tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng được đăng tải lên tài khoản Truth Social của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tại Nhà Trắng, bên cạnh các thành viên Nội các, tổng thống đã mô tả hành động của nghi phạm dẫn đến vụ xả súng: "Một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí đã xông vào trạm kiểm soát an ninh và bị một số thành viên của Cơ quan Mật vụ khống chế".

Hiện chưa rõ người đàn ông có vũ trang đã vào được địa điểm này bằng cách nào.

Quyền cảnh sát trưởng của Washington, Jeffery Carroll, phát biểu trước báo giới cho biết, nghi phạm trong vụ xả súng tại bữa tiệc tối mang nhiều vũ khí khi xông vào một trạm kiểm soát của Cơ quan Mật vụ.

"Anh ta mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và nhiều con dao... Khi anh ta chạy qua trạm kiểm soát, các thành viên lực lượng an ninh từ Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chặn và khống chế người này". Ông nói thêm rằng đối tượng đã đấu súng với lực lượng an ninh trước khi bị bắt giữ.

Giới chức Washington cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có thêm đối tượng liên quan.

"Tại thời điểm này, có vẻ đây là hành động của một tay súng đơn độc", ông Jeffery Carroll nói thêm.

Nghi phạm hiện đang được kiểm tra y tế, trong khi một đặc vụ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

