Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói hai tiếng 'đồng bào' và vận mệnh đất nước

TPO - "Hai tiếng "đồng bào" của chúng ta hết sức ý nghĩa. Đứng ở Đền Hùng, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Sáng 26/4 (tức 10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, sau Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, phát biểu, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động khi được gặp bà con ngay tại Đền Hùng. "Về Đền Hùng đúng ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch, tôi cùng bà con nhân dân cùng hướng về cội nguồn. Dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, "Con Rồng cháu Tiên", đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dân tộc ta có nhiều ngày lễ lớn, nhiều mốc son đáng nhớ, nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

"Hai tiếng "đồng bào" của chúng ta hết sức ý nghĩa, đứng ở Đền Hùng, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đền Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại lời căn dặn cán bộ, chiến sĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Giếng "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thêm: "Hôm nay, giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước".

Người dân chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đền Hùng.

Tổng Bí thư cũng nhắc lại lời căn dặn giản dị của Bác khi Người trở lại Đền Hùng năm 1962 rằng "Đã đi thì phải tới đích". "Hôm nay, đứng ở Đền Hùng, tôi muốn cùng các đồng chí lãnh đạo và bà con nhắc lại lời Bác để tự nhắc mình. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định chúng ta sẽ đi tới đích", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con nhân dân tỉnh Phú Thọ đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng và cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công việc này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành những lời nhắn nhủ với tuổi trẻ: "Với thanh niên, các cháu học sinh, sinh viên, tôi muốn nói thêm: Các cháu về Đền Hùng hôm nay không chỉ để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước. Thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với đại biểu và các em thiếu nhi.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức. Đồng bào ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Lúc này, chúng ta càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. "Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người; nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống của nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

