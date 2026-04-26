Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng: Lắp đặt công nghệ nhận diện biển số xe tự động để xử lý vi phạm

TPO - Hà Nội sẽ xây dựng hạ tầng giám sát giao thông hiện đại, trọng tâm là công nghệ nhận diện biển số xe tự động (ANPR). Phát hiện các xe không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp, hệ thống tự động ghi nhận hình ảnh, biển số, thời gian và vị trí rồi chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Theo dự thảo Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 đang được UBND TP. Hà Nội lấy ý kiến, từ 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong vành đai 1.

Trong đó, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 (giai đoạn 1), Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm có 11 tuyến phố bao quanh gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h đến 24h thứ sáu, từ 6h đến 24h thứ bảy, chủ nhật. Xe môtô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ôtô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ôtô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ôtô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam; Giai đoạn 3, từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1.

Để triển khai đề án, Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng nhận diện, giám sát và kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ ra – vào Vùng phát thải thấp (VPTT) để phát hiện và xử lý vi phạm.

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm xé máy xăng theo khung giờ tại một số tuyến phố.

Trọng tâm của hệ thống này là xây dựng hạ tầng giám sát giao thông hiện đại, trong đó công nghệ nhận diện biển số xe tự động (ANPR) được xác định là thành phần cốt lõi. Đây là công nghệ đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trong triển khai vùng phát

thải thấp, cho phép giám sát, phân loại và đối chiếu thông tin phương tiện theo thời gian thực với độ chính xác cao.

Theo đó, hệ thống camera ANPR sẽ được lắp đặt đồng bộ tại toàn bộ các điểm vào và điểm ra của VPTT để kiểm soát các phương tiện lưu thông trong khu vực. Dữ liệu nhận diện phương tiện được kết nối và tích hợp với các cơ sở dữ liệu liên quan trên cơ sở đó cho phép xác định và xử lý vi phạm một cách tự động và kịp thời.

Đối với các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải hoặc không được phép lưu thông trong VPTT, hệ thống hỗ trợ tự động ghi nhận hình ảnh phương tiện, biển số, thời gian và vị trí. Dữ liệu này được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý, đồng thời gửi thông báo tới chủ phương tiện thông qua các nền tảng kết nối số như VNeTraffic, VNeID...

Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, thành phố sẽ hoàn thiện các điều kiện hạ tầng kỹ thuật đi kèm, bao gồm hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và phân luồng phương tiện phù hợp.

Về tổ chức thực hiện, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống hạ tầng giám sát; đồng thời xây dựng và hoàn thiện quy trình vận hành, bảo trì, chia sẻ dữ liệu và xử lý vi phạm.

Trước hết, thành phố sẽ thí điểm tại khu vực lõi quận Hoàn Kiếm (cũ), sau đó đánh giá và từng bước mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1. Hệ thống nhận diện biển số xe tự động (ANPR) sẽ được ưu tiên lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào khu vực VPTT, bảo đảm khả năng kiểm soát liên tục và toàn diện ngay từ giai đoạn thí điểm.

Phát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ

Theo UBND TP. Hà Nội, việc phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc điện và trạm tiếp nhiên liệu sạch là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch; đồng thời là nền tảng bảo đảm tính khả thi của việc triển khai VPTT.

Theo đó, tối thiểu 30% tổng số chỗ đỗ phải được trang bị hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc lắp đặt trụ sạc điện hoặc trạm tiếp nhiên liệu sạch.

Từ 1/1/2028, Hà Nội sẽ mở rộng thí điểm cấm xe xăng trong Vành đai 1

Đối với các bãi đỗ xe tại khu chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và bệnh viện, phải dành tối thiểu 10% tổng chỗ đỗ xe để lắp đặt trụ sạc điện.

Đối với bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ mới đầu tư, tối thiểu 20% tổng chỗ đỗ xe phải được lắp đặt trụ sạc điện ngay từ đầu; tối thiểu 30% chỗ đỗ còn lại phải được chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng lắp đặt trụ sạc điện hoặc trạm tiếp nhiên liệu sạch trong tương lai.

Các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường chính kết nối khu vực Vành đai 1 với các vùng phụ cận phải được bố trí trạm sạc hoặc trụ sạc điện (gồm sạc nhanh và sạc chậm). Bên cạnh đó, các dự án thương mại và giao thông tĩnh phải tích hợp hệ thống trạm sạc điện ngay trong giai đoạn thiết kế và xây dựng.