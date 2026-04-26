Xe 26 chỗ nhồi 38 khách, tài xế và nhà xe bị phạt 90 triệu đồng

TPO - Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an vừa phát hiện xe khách 26 chỗ chở 38 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua Lâm Đồng), tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng.

Ngày 26/4, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một xe khách vi phạm chở quá số người quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện xe khách do tài xế N.L. (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe 26 chỗ nhưng đang chở tới 38 hành khách, vượt quá quy định.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải tuyến cố định cự ly trên 300km nhưng chở quá số người theo quy định. Với vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 18 triệu đồng.

Trong khi đó, chủ phương tiện là Hợp tác xã dịch vụ vận tải M.T. cũng bị xử phạt 72 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 90 triệu đồng.

