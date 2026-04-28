Tổng thống Mỹ Trump không hài lòng về các đề xuất của Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới từ Iran khi kế hoạch này không đề cập trực tiếp đến chương trình hạt nhân, khiến triển vọng đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, theo Reuters.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất của Iran vì không đề cập đến chương trình hạt nhân của Tehran.

"Ông ấy không thích đề xuất này", một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump nói.

Nhà Trắng trước đó xác nhận một đề xuất của Iran nhằm chấm dứt xung đột đang được thảo luận. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết, mặc dù vấn đề này đang được xem xét, nhưng các "lằn ranh đỏ" của Washington vẫn không thay đổi.

Bế tắc giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài trong bối cảnh nguồn cung năng lượng từ khu vực bị gián đoạn, làm gia tăng áp lực lên thị trường toàn cầu.

Các nguồn tin từ Iran cho biết đề xuất của Tehran hướng tới việc tạm hoãn thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột chấm dứt và các tranh chấp vận tải tại vùng Vịnh được giải quyết. Tuy nhiên, Washington khẳng định vấn đề hạt nhân phải là ưu tiên ngay từ đầu trong mọi tiến trình đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian - cho biết các nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn, dù chưa đạt đột phá.

Triển vọng hòa bình càng trở nên mong manh sau khi ông Trump tuyên bố hủy chuyến thăm Islamabad của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (27/4) đã ra tín hiệu rằng ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, đồng thời để ngỏ các vấn đề về chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau.

Hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc họp hôm thứ Hai với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, trong đó vấn đề Iran được thảo luận. Một trong hai nguồn tin cho biết ông Trump khó có khả năng chấp nhận kế hoạch này, vốn đã được chuyển đến Mỹ trong vài ngày qua.

Các quan chức Mỹ cho biết, việc mở lại eo biển mà không giải quyết được các vấn đề liên quan đến việc Iran làm giàu uranium hoặc dự trữ uranium gần cấp độ chế tạo bom có ​​thể làm mất đi một lợi thế quan trọng của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, việc để tuyến đường thủy này tiếp tục bị gián đoạn sẽ khiến giá năng lượng tăng cao, đặc biệt là tại Mỹ.

Sau cuộc gặp hôm thứ Hai, Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cụ thể về bước đi tiếp theo. Giới chức Mỹ đồng thời bày tỏ lo ngại về việc giới chức Iran chưa có sự thống nhất và không rõ ai nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với một thỏa thuận tiềm năng.

