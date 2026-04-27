Cháu tử vong do não mô cầu, chú ruột 40 tuổi cũng nhiễm bệnh

TPO - Sau khi một cháu bé tử vong do viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện thêm người chú ruột của cháu cũng dương tính.

Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu trong cùng gia đình, trong đó một bệnh nhi đã tử vong.

Bệnh nhi là N.D.T.Ê (2 tuổi, thường trú xã Quảng Phú, tạm trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Theo gia đình, cháu bé chưa đi nhà trẻ, chủ yếu sinh hoạt tại nhà.

Ngày 23/4, cháu bé xuất hiện triệu chứng sổ mũi, đến ngày 25/4 thì sốt cao, nôn ói, li bì nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nơi các bệnh nhân điều trị bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và nghi viêm não màng não. Dù được tích cực điều trị, bệnh nhi tử vong vào sáng 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi. Được biết, trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi và người chú ruột là N.Đ.Q (40 tuổi, trú phường Tân An) đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện người chú có biểu hiện ho, mệt mỏi và đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần; đồng thời cho uống kháng sinh dự phòng và xử lý môi trường bằng hóa chất tại khu vực sinh sống của bệnh nhân.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn gây ra, lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Bệnh có thể khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, nôn, phát ban… và có thể nhanh chóng tiến triển nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần khi có dấu hiệu nghi ngờ và đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, điều trị.