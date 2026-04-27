TPHCM đánh giá năng lực cán bộ dựa trên đạo đức công vụ

TPO - Thành ủy TPHCM yêu cầu cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, cơ chế chính sách khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc thực hiện đạo đức công vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là khâu đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; trong đó xác định vai trò, trách nhiệm của ban thường vụ, cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng thời cải thiện hiệu quả thực thi nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Bố trí đủ số lượng biên chế cấp xã theo quy định, bảo đảm các vị trí việc làm theo các lĩnh vực tại các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp xã đều được bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác phù hợp.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về công tác cán bộ. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Đơn cử, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã không là người địa phương; 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở có trình độ chuyên môn đại học trở lên; 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh lãnh đạo, quản lý...

TPHCM cũng đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã: cán bộ trẻ dưới 42 tuổi từ 20% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5-10%; phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Cùng với đó, từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp xã dưới 42 tuổi; tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 20-25% và có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng quản trị hiện đại; chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy cán bộ đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đi cùng đó, tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Cụ thể, TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất và thống nhất các quy định, kết luận và hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị định kỳ hằng quý, hằng năm.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ cấp xã định kỳ, đảm bảo thực chất theo hướng đa chiều, định lượng phù hợp với từng chức danh.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, cơ chế chính sách khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc thực hiện đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn; định kỳ hằng năm thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch các chức danh cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định, quy trình, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, theo hướng “động - mở”…

TPHCM cũng sẽ đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ; nghiên cứu tổ chức thi tuyển cạnh tranh, minh bạch, đúng quy định; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai các hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở (khi có hướng dẫn của Trung ương).

Rà soát, căn cứ kết quả đánh giá cán bộ để thực hiện điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo năng lực, vị trí việc làm nhằm cơ cấu lại số cán bộ địa phương chưa đáp ứng yêu cầu công việc...