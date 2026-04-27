Các dự án chống ngập khẩn cấp của Hà Nội đã hoàn thành 95%

TPO - Sau 75 ngày đêm thi công, các dự án chống ngập khẩn cấp cho Thủ đô đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, sẵn sàng đưa vào vận hành trước mùa mưa bão.

Ngày 27/4, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Trung tâm) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về triển khai các công trình khẩn cấp nhằm giải quyết ngay tình trạng ngập úng đô thị trong năm 2026, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Trung tâm) được giao làm chủ đầu tư 3 dự án theo lệnh khẩn cấp.

3 dự án với 40 hạng mục, bao gồm các công trình: Đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước; đầu tư, nâng cấp trạm bơm trong các hồ và các trạm bơm tiêu thoát nước; xây dựng 2 bể điều tiết; cải tạo, sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở, với mục tiêu giải quyết tình trạng úng ngập đô thị.

Bể ngầm chống ngập tại khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm)

Với tinh thần, “Dự án khẩn cấp thực hiện theo đúng tinh thần khẩn cấp”, Trung tâm cùng các nhà thầu thi công đã tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết; thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc và huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đến ngày 26/04/2026, các hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống cống, mương thoát nước, các trạm bơm tiêu thoát nước và xây dựng trạm bơm điều tiết mực nước tại các hồ (nhằm hạ mực nước hồ trước khi mưa bão, góp phần nâng cao khả năng chứa nước, tăng cường năng lực điều hòa, điều tiết của các hồ) cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành, chạy thử (có tải và không tải) để chống úng ngập đô thị. Điển hình như trạm bơm hồ Thủ Lệ, trạm bơm hồ Đầm Chuối, trạm bơm hồ Đống Đa, trạm bơm hồ Đền Lừ, trạm bơm Cầu Ngà 1...

Đến nay, sau 75 ngày đêm Chủ đầu tư và nhà thầu quyết liệt thi công, trong tổng số 40 hạng mục thuộc 3 dự án khẩn cấp đã có 36 hạng mục cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu (đã hoàn thành đến 95% khối lượng công việc của cả 3 dự án).

Theo kế hoạch, ngày 28/4/2026, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt đóng điện và vận hành, chạy thử (có tải và không tải) các trạm bơm điều tiết mực nước tại các hồ, trạm bơm tiêu thoát nước.

Sau khi vận hành, chạy thử, Trung tâm cùng các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện 4 hạng mục còn lại gồm: Sửa chữa hệ thống thoát nước, cống, kênh tiêu, mương hở và 2 bể điều tiết (chợ Hàng Da, gầm cầu chui Bắc Đuống), bảo đảm đủ điều kiện vận hành, chạy thử, thông tuyến kỹ thuật, kịp cán đích theo tiến độ đề ra vào ngày 30/04/2026.