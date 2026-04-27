Thông tin mới về vụ xe khách rơi xuống vực ở Sơn La

Hà Minh

TPO - Chiều tối 26/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại Sơn La, tất cả đều trong tình trạng đa chấn thương sau cú rơi từ độ cao lớn.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Sau phân loại, 2 bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Hai trường hợp nặng nhất tiếp tục được giữ lại tại Việt Đức là L.H.L (31 tuổi) và T.H.Đ (35 tuổi), đều là những nạn nhân sống sót sau cú rơi được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi nhập viện, cả hai bệnh nhân đều bị tổn thương nặng với chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín và nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới. Các ê-kíp đang tập trung điều trị tích cực, đồng thời theo dõi sát diễn biến nhằm hạn chế tối đa biến chứng.

Cụ thể, bệnh nhân L.H.L (31 tuổi) gặp tình trạng hạn chế vận động khớp vai trái, gãy xương đầu tay trên kèm trật khớp vai, đang được nhập khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao để điều trị.

Người bệnh L.H.L (31 tuổi) gặp tình trạng hạn chế vận động khớp vai trái, gãy xương đầu tay trên kèm trật khớp vai, đang được nhập khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao để điều trị.

Đối với trường hợp nạn nhân T.H.Đ (35 tuổi), bác sĩ cho biết chị nhập viện trong tình trạng đau cột sống, gãy gai ngang đốt L1 đến L4, vết thương phần mềm cẳng chân. Hiện người bệnh đang được nhập Trung tâm Phẫu thuật Cột sống để điều trị.

Trước đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, chiếc xe khách mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông trên tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai (huyện Vân Hồ, Sơn La), đoạn đường đèo dốc hẹp chỉ khoảng 2,5 m. Khi đến Km 04+200, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu ước tính khoảng 100 m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một nạn nhân khác dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhiều hành khách bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế để điều trị.

Người bệnh T.H.Đ (35 tuổi) gặp tình trạng đau cột sống, gãy gai ngang đốt L1 đến L4, vết thương phần mềm cẳng chân. Hiện người bệnh đang được nhập Trung tâm Phẫu thuật Cột sống để điều trị.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 26 người, bao gồm cả tài xế L.V.T. (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách được xác định đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ thì gặp nạn trên cung đường đèo hiểm trở.

#Tai nạn xe khách Sơn La #Cấp cứu nạn nhân vụ rơi vực #Chấn thương đa phần nghiêm trọng #Điều trị chấn thương cột sống và chi trên

