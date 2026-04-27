Vụ hai cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc: Cảnh sát xử phạt cả chủ xe

Thanh Hà- Hoàng Dương

TPO - Loạt hành vi vi phạm được xác định gồm: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô; Chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; Không có gương chiếu hậu bên trái của xe mô tô.

Lực lượng CSGT đã xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm đối với 2 cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng- Móng Cái và chủ phương tiện.

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ đi xe máy biển kiểm soát 14K1-161.XX với tốc độ cao trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Đáng chú ý, người điều khiển xe máy còn đi ngược chiều đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục CSGT làm rõ vi phạm diễn ra vào 8h5 cùng ngày tại km 17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (chiều đường Hải Phòng - Móng Cái).

Hai cô gái đi ngược chiều trên cao tốc.

Chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị P.T (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) về các hành vi vi phạm:

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô; Chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; Không có gương chiếu hậu bên trái của xe mô tô.

Đồng thời lập biên bản với chị B.T.H (SN 1987, trú tại xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh) là chủ xe mô tô biển số 14K1-161.XX đối với hành vi vi phạm: Để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Ngoài ra, chị H.K.A (SN 2009, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) cũng bị lập biên bản đối với hành vi ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Tổng tiền phạt cho 3 người trên là 16,5 triệu đồng.

