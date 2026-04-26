Mâu thuẫn chuyện trai gái, một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay

Cảnh Kỳ

TPO - Sau khi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn chuyện trai gái, L. nhiều lần vung dao chém A. nhưng không trúng, A. cầm dao chém L. đứt lìa cánh tay trái.

Công an xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiều 25/4, ông N.V.N đến Công an xã trình báo con trai mình (N.V.L, SN 2004) bị chém thương tích.

Hai nhóm hẹn nhau gần cổng chính khu công nghiệp để giải quyết mâu thuẫn.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 22h ngày 24/4, N.V.L hẹn với P.H.A (SN 2009) đến khu công nghiệp Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn cá nhân về mối quan hệ trai gái. L rủ thêm thêm 4 người khác đi cùng.

Khi đi, nhóm của L có mang theo con dao lưỡi dài khoảng 60-70cm. Còn nhóm của P.H.A có 6 người.

Lúc đầu 2 nhóm nói chuyện bình thường, sau đó hẹn nhau đến ngã tư đường N3 khu công nghiệp Hòa Phú. Tại đây, L dùng dao chém A nhiều cái nhưng không trúng, A cầm dao chém L 1 cái đứt lìa cánh tay trái. Nhóm A bỏ đi còn L được đưa đi bệnh viện.

Tại cơ quan công an, A thừa nhận L có dùng mạng xã hội hẹn A ra khu công nghiệp Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn, A dùng con dao mang theo để chém L gây thương tích.

