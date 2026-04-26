Giây phút 'nghẹt thở' khi tiếng súng vang lên tại sự kiện có Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Erin Thielman, một người tham dự sự kiện tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, nói với CNN rằng nghi phạm - mang theo một khẩu súng và nhiều băng đạn - đã vượt qua cửa kiểm soát an ninh trước khi ngã xuống, dường như vì trúng đạn.

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân và nhiều quan chức cấp cao đang tham dự một sự kiện.

Bà Erin Thielman - một nhân chứng tại hiện trường - cho biết đã nhìn thấy nghi phạm mang theo một khẩu súng trường với nhiều băng đạn trên vai. Sau khi vượt qua cửa an ninh, nghi phạm ngã xuống, dường như vì trúng đạn. Bà Thielman nghe thấy ba phát súng của lực lượng an ninh, nhưng không rõ nghi phạm có bắn trả hay không.

Lực lượng an ninh phản ứng khi tiếng súng vang lên. (Ảnh: Reuters)

Bà Jeanine Pirro - Công tố viên Quận Columbia - đã mô tả bầu không khí căng thẳng trong khán phòng sau khi tiếng súng vang lên.

“Cả căn phòng im lặng. Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, tất cả các sĩ quan cảnh sát đều ở đó”, bà Pirro nói.

“Cảm ơn Chúa vì các lực lượng an ninh đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn một sự kiện kinh hoàng có thể xảy ra khi tất cả chúng ta đang ngồi trong cùng một căn phòng”, bà Pirro nói.

Các khách mời cúi rạp khi Tổng thống Trump được đưa ra khỏi khán phòng. (Ảnh: Reuters)

Cũng có mặt tại sự kiện, phóng viên Sara Sidner của CNN cho biết, các khách mời đã được yêu cầu xuất trình vé trước khi tiến vào khu vực thảm đỏ.

“Sau đó, bạn sẽ đến khu vực máy soi an ninh. Lực lượng an ninh sẽ kiểm tra kỹ càng tư trang của bạn”, Sidner nói. “Vì vậy, có rất nhiều câu hỏi về lỗ hổng an ninh dẫn đến sự cố này”.

Trong bài đăng trên Truth Social sau sự việc, Tổng thống Trump đã chia sẻ đoạn video cho thấy một người đàn ông có vũ trang cố gắng chạy qua điểm kiểm soát an ninh tại khách sạn Washington Hilton.

Nghi phạm lao qua cửa kiểm soát an ninh. (Nguồn: RT)

Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffery Carroll cho biết, nghi phạm được trang bị súng săn, súng lục và nhiều dao. Người này đã “đấu súng” với các sĩ quan an ninh khi bị chặn lại và bắt giữ.

Nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Một đặc vụ bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện.

Theo hồ sơ công khai, nghi phạm làm giáo viên và nhà phát triển trò chơi điện tử tại miền Nam California.

Nghi phạm sẽ hầu toà vào ngày 27/4 với hai cáo buộc: sử dụng súng và tấn công một sĩ quan liên bang bằng vũ khí.

​