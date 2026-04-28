Không phát hiện dấu hiệu tội phạm tại dự án 'Nuôi em'

Minh Đức

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận bước đầu liên quan đến tố giác về dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tiền từ thiện tại các dự án “Nuôi em” và “Sức mạnh 2000”. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm, nên không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo và tố giác của công dân về nghi vấn vi phạm pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, phân bổ nguồn tiền từ thiện, lực lượng chức năng đã giao Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, xác minh. Quá trình làm việc làm rõ cơ chế vận hành, dòng tiền và cách thức triển khai các chương trình thiện nguyện liên quan.

Hình ảnh liên quan hoạt động về Dự án nuôi em.

Kết quả xác minh cho thấy, chưa có căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời khép lại quá trình xử lý nguồn tin về tội phạm theo quy định.

Dự án “Nuôi em” là sáng kiến thiện nguyện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, hướng tới hỗ trợ bữa ăn bán trú, cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Mô hình của dự án dựa trên hình thức đóng góp định kỳ hàng tháng từ cộng đồng, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ ổn định, lâu dài cho học sinh. Theo thống kê đến năm 2024, chương trình đã hỗ trợ bữa ăn cho khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó nhiều địa phương đã chủ động nhân rộng mô hình.

Bên cạnh “Nuôi em”, ông Hoàng Hoa Trung còn triển khai các sáng kiến khác như “Dũng sĩ bạt” (hỗ trợ vật liệu che chắn cho điểm trường), xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhà nội trú; đồng thời phát động dự án “Sức mạnh 2000” từ năm 2020, kêu gọi cộng đồng đóng góp nhỏ hằng ngày nhằm cải thiện hệ thống điểm trường còn khó khăn trên cả nước.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, các dự án này từng vấp phải nhiều nghi vấn liên quan đến tính minh bạch tài chính, gây tranh luận trong dư luận. Kết luận từ cơ quan điều tra lần này là cơ sở quan trọng để làm rõ bản chất vụ việc, đồng thời góp phần củng cố niềm tin đối với các hoạt động thiện nguyện trong xã hội.

Minh Đức
