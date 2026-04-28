Bị chỉ trích dữ dội, phía Hòa Minzy buộc phải sửa lại MV và câu hát 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'

TPO - Trưa 28/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thông báo sửa lại câu hát đang gây tranh cãi trong bài "Người Việt mình thương nhau" do Hòa Minzy và Cẩm Ly thể hiện. Nhà sản xuất MV cũng cho biết sẽ chỉnh sửa và cập nhật lại.

Trả lời Tiền Phong về cách xử lý câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong MV Người Việt mình thương nhau, đại diện Gala nhạc Việt cho hay MV sẽ được chỉnh sửa và cập nhật lại.

Quyết định này được thông báo sau khi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nói đã viết lời mới cho câu hát.

“Đây là góc nhìn và dụng ý của tôi khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc. Tôi và ê-kíp không hề mong muốn. Tối qua, tôi đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình”, Châu Đăng Khoa cho hay.

Khi tranh cãi nổ ra, nam nhạc sĩ nói anh không phủ nhận ý nghĩa của câu “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Khi viết lời, anh muốn mở rộng tầng nghĩa hình ảnh này.

Tối 27/4, Châu Đăng Khoa trả lời câu hát không mang hàm ý kiêu ngạo nếu đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, gắn với những hình ảnh như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Thông điệp chính là tinh thần không khuất phục trước khó khăn, biến cố.

Nhạc sĩ muốn khắc họa hình ảnh người Việt từng trải qua mất mát, bão giông nhưng vẫn giữ lòng tự tôn, kiên cường và ngẩng cao đầu.

Dù lên tiếng giải thích, phần đông khán giả tiếp tục đưa ra các lập luận phản bác. “Với những ngạn ngữ, tục ngữ, tác giả hạn chế biến tấu ý nghĩa. Ông cha ta từ xưa khi sáng tạo ra những câu đó là đã nghiên cứu rất kỹ, và ý nghĩa câu đó đã được người dân công nhận qua thời gian rất dài. ‘Sông sâu nước lặng, lúa chín cúi đầu’ thực sự là một câu ngạn ngữ rất hay, thể hiện tố chất con người khiêm nhường, biết suy nghĩ sâu sắc và điềm tĩnh. Chỉ một vài người phản bác thì không nói, đây nhiều người khó chịu vì câu biến tấu của bạn thì bạn nên rút kinh nghiệm sâu sắc”…

﻿ ﻿ Từ trái sang: Ca sĩ Hòa Minzy, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và ca sĩ Cẩm Ly.

Nhiều khán giả nói phương án của Châu Đăng Khoa khi quyết định sửa lời là hợp lý. “Tôi hiểu tác giả muốn gửi gắm dụng ý riêng nhưng sự biến tấu phải dựa trên cơ sở hợp lý”, người dùng mạng bình luận.

Trên trang cá nhân của Hòa Minzy - ca sĩ thể hiện bài hát có không ít bình luận yêu cầu cô nhìn nhận lại vấn đề.

MV Người Việt mình thương nhau phát hành trên YouTube Gala nhạc Việt từ 23/4, Trần Thành Trung là nhà sản xuất, hiện thu về hơn 1,8 triệu lượt xem. Phần bình luận nhiều người bức xúc về câu hát, yêu cầu sửa MV. “Nghe tới đoạn lúa chín mà chẳng hề cúi đầu thì tôi đã lắc đầu và cho ngưng”, “ủng hộ sửa MV”… khán giả bình luận.

Liên quan đến tiết mục song ca của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc diễn ra tối 28/4, ban tổ chức cho biết đã tiến hành cân nhắc và làm việc với các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Tiết mục vẫn sẽ được giữ lại, đồng thời xem xét điều chỉnh lời ca để phù hợp hơn với tính chất sự kiện, trên cơ sở các vấn đề liên quan đến nhà sản xuất của tác phẩm trước đó.

"Theo kịch bản ban đầu, ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện. Sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động đề xuất với tổng đạo diễn việc chỉnh sửa ca từ nhằm đảm bảo sự phù hợp với một chương trình nghệ thuật mang tầm quốc gia", tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng và ê-kíp thực hiện chương trình đánh giá đây là ca khúc phù hợp, vì vậy sau khi cân nhắc và phối hợp với các bên liên quan, ban tổ chức thống nhất giữ lại tiết mục song ca, đồng thời thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

MV Người Việt mình thương nhau có câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” đang gây tranh cãi. Video: Gala nhạc Việt.