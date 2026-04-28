Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Cần Thơ cần thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao

TPO - Sáng 28/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc có buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ lần đầu tiên. Ông nhấn mạnh, chưa khi nào hạ tầng kỹ thuật của Cần Thơ có bước chuyển biến mạnh mẽ như nhiệm kỳ vừa qua. Điều này tạo nền tảng quan trọng để thành phố thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, cùng Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, chuyển đổi số và tiến độ đầu tư công.

Cử tri Phan Văn Hùng (quận Ninh Kiều) đánh giá cao kết quả kỳ họp với nhiều quyết sách quan trọng, song kiến nghị tiếp tục quan tâm các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri đề xuất tăng đầu tư cho y tế cơ sở, nâng cấp trang thiết bị, bổ sung nhân lực bác sĩ nhằm giảm tải cho tuyến trên; mở rộng chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm yếu thế. Cùng đó, sớm đầu tư các bệnh viện chuyên khoa như tim mạch, mắt để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Ở lĩnh vực đầu tư công, cử tri kiến nghị thành phố rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, tránh lãng phí nguồn lực; đồng thời có phương án khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Đáng chú ý, cử tri Ngô Thị Hoa (phường Khánh Hòa) cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ, nguồn lực phân tán, cơ chế chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhân lực chất lượng cao. Cử tri đề nghị có chính sách đột phá về tài chính, đãi ngộ, cơ chế “đặt hàng” nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn; tăng cường đầu tư chuyển đổi số...

Cử tri Trần Văn Phúc (xã Vĩnh Viễn) bày tỏ đồng tình với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng lo ngại nguy cơ chồng chéo, thiếu rõ ràng về thẩm quyền nếu không quy định cụ thể. Cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, tập trung vào những vấn đề thiết thực. Thời gian tới, Quốc hội đang phối hợp với Chính phủ rà soát hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện hành lang pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.

“Cần xác định rõ mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm phát triển”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nói.

Với TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, cần phát huy thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, thúc đẩy các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghiệp công nghệ cao.

Cần Thơ cũng cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng, quốc gia, có tầm nhìn dài hạn, gắn với phát triển đô thị thông minh, hạ tầng giao thông đa phương thức và thích ứng biến đổi khí hậu.

Về thu hút các nhà đầu tư chiến lược, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, TP. Cần Thơ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Chưa khi nào hạ tầng của thành phố có bước chuyển mạnh mẽ như trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều tuyến giao thông quan trọng đã hoàn thành, đang thi công hoặc chuẩn bị khởi công, tạo kết nối liên vùng và liên kết các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để Cần Thơ tăng tốc thu hút đầu tư.

Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ thông tin, theo Nghị quyết 232 NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội; ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (hiện nay là Bí Thư Thành ủy Hà Nội) là thành viên của Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ.

Ngày 8/4/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyển ông Trần Đức Thắng về sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội; và chuyển ông Nguyễn Duy Ngọc về sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ.