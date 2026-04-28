Những bữa cơm không còn 'ăn tạm' và hành trình tiếp sức học trò nghèo của Bảo Anh

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, khi tinh thần xung kích của tuổi trẻ đang rực cháy khắp mọi miền, nữ ca sĩ Bảo Anh đã thực hiện một hành trình đầy cảm xúc. Tại xã biên giới Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, cô đã mang đến những niềm vui cho các em học sinh tại đây thông qua chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương".

Từ bữa cơm trên bàn học đến nhà ăn khang trang

Dưới chân núi rừng Đông Bắc, ngôi trường mang tên anh hùng Bế Văn Đàn đón đoàn thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” bằng cái nắng hanh hao của vùng cao. Thế nhưng, đằng sau vẻ yên bình ấy là những trăn trở về điều kiện sinh hoạt của các em nhỏ bán trú. Suốt nhiều năm qua, thầy và trò nơi đây luôn mong mỏi một không gian ăn uống tươm tất thay vì cảnh phải dùng bữa tạm bợ ngay tại bàn học chật chội.

Biết được tâm tư đó, 247Express với hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” đã hỗ trợ cải tạo nhà ăn bán trú khang trang từ một dãy nhà cũ xuống cấp. Không chỉ dừng lại ở những bức tường mới, chương trình còn trang bị đầy đủ bàn ghế và máy lọc nước hiện đại, đảm bảo nguồn nước sạch khuẩn cho học sinh.

Sát cánh cùng những em học sinh còn nhiều khó khăn nơi biên cương

Trong số hơn 180 học sinh tại trường, 6 em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được tiếp sức bằng những suất học bổng khuyến học ý nghĩa.

Mỗi suất học bổng là một câu chuyện về nghị lực phi thường:

● Đó là Đàm Quốc Thiên (lớp 3) – cậu học trò dù không thể nghe nói nhưng vẫn miệt mài bám lớp qua từng ký hiệu tay.

● Là Nguyễn Thành Long (lớp 6) và Bế Văn Khởi (lớp 7), những cậu bé khuyết tật sống trong hộ nghèo, nương tựa vào sự chăm sóc của bà nội.

● Là nỗi lòng của cậu bé Nguyễn Hải Âu (lớp 1) khi gia đình cận nghèo và bố bị mù lòa, hay tấm gương học giỏi vượt khó của Lăng Thị Kiều Trang (lớp 9) và nỗ lực của em Lăng Thị Bích Diệp (lớp 4).

Với mỗi suất học bổng trao tay, Bảo Anh đều nán lại hỏi thăm, khích lệ. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, chính sự đồng hành bền bỉ của đơn vị tổ chức đã tạo ra điểm tựa vững chắc để các em tự tin hòa nhập và nuôi dưỡng ước mơ biết con chữ.

Bản hùng ca vang vọng giữa đại ngàn lịch sử

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất lắng lại trong lòng mỗi thành viên đoàn là khi Bảo Anh cùng hàng trăm học sinh đã cùng hát vang Quốc ca.

Giai điệu "Tiến quân ca" vang vọng giữa núi rừng không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước. Bảo Anh bộc bạch, được thực hiện hành trình này ngay trước thềm kỷ niệm 30/4 là một đặc ân, giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn về sự gắn kết dân tộc và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Hành trình đã khép lại, nhưng những tia nắng từ Cao Bằng sẽ tiếp tục lan tỏa, khẳng định sức mạnh của sự tử tế khi nghệ sĩ và doanh nghiệp cùng chung tay vì một thế hệ tương lai vững vàng hơn.

