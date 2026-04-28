Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Những bữa cơm không còn 'ăn tạm' và hành trình tiếp sức học trò nghèo của Bảo Anh

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, khi tinh thần xung kích của tuổi trẻ đang rực cháy khắp mọi miền, nữ ca sĩ Bảo Anh đã thực hiện một hành trình đầy cảm xúc. Tại xã biên giới Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, cô đã mang đến những niềm vui cho các em học sinh tại đây thông qua chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương".

Từ bữa cơm trên bàn học đến nhà ăn khang trang

Dưới chân núi rừng Đông Bắc, ngôi trường mang tên anh hùng Bế Văn Đàn đón đoàn thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” bằng cái nắng hanh hao của vùng cao. Thế nhưng, đằng sau vẻ yên bình ấy là những trăn trở về điều kiện sinh hoạt của các em nhỏ bán trú. Suốt nhiều năm qua, thầy và trò nơi đây luôn mong mỏi một không gian ăn uống tươm tất thay vì cảnh phải dùng bữa tạm bợ ngay tại bàn học chật chội.

Biết được tâm tư đó, 247Express với hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” đã hỗ trợ cải tạo nhà ăn bán trú khang trang từ một dãy nhà cũ xuống cấp. Không chỉ dừng lại ở những bức tường mới, chương trình còn trang bị đầy đủ bàn ghế và máy lọc nước hiện đại, đảm bảo nguồn nước sạch khuẩn cho học sinh.

Chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” đã hỗ trợ cải tạo nhà ăn cho điểm trường

Sát cánh cùng những em học sinh còn nhiều khó khăn nơi biên cương

Trong số hơn 180 học sinh tại trường, 6 em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được tiếp sức bằng những suất học bổng khuyến học ý nghĩa.

Mỗi suất học bổng là một câu chuyện về nghị lực phi thường:

● Đó là Đàm Quốc Thiên (lớp 3) – cậu học trò dù không thể nghe nói nhưng vẫn miệt mài bám lớp qua từng ký hiệu tay.

● Là Nguyễn Thành Long (lớp 6) và Bế Văn Khởi (lớp 7), những cậu bé khuyết tật sống trong hộ nghèo, nương tựa vào sự chăm sóc của bà nội.

● Là nỗi lòng của cậu bé Nguyễn Hải Âu (lớp 1) khi gia đình cận nghèo và bố bị mù lòa, hay tấm gương học giỏi vượt khó của Lăng Thị Kiều Trang (lớp 9) và nỗ lực của em Lăng Thị Bích Diệp (lớp 4).

Chương trình hỗ trợ học bổng cho các em học sinh khó khăn

Với mỗi suất học bổng trao tay, Bảo Anh đều nán lại hỏi thăm, khích lệ. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, chính sự đồng hành bền bỉ của đơn vị tổ chức đã tạo ra điểm tựa vững chắc để các em tự tin hòa nhập và nuôi dưỡng ước mơ biết con chữ.

Bản hùng ca vang vọng giữa đại ngàn lịch sử

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất lắng lại trong lòng mỗi thành viên đoàn là khi Bảo Anh cùng hàng trăm học sinh đã cùng hát vang Quốc ca.

Cả trường cùng hát Quốc Ca

Giai điệu "Tiến quân ca" vang vọng giữa núi rừng không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước. Bảo Anh bộc bạch, được thực hiện hành trình này ngay trước thềm kỷ niệm 30/4 là một đặc ân, giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn về sự gắn kết dân tộc và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Hành trình đã khép lại, nhưng những tia nắng từ Cao Bằng sẽ tiếp tục lan tỏa, khẳng định sức mạnh của sự tử tế khi nghệ sĩ và doanh nghiệp cùng chung tay vì một thế hệ tương lai vững vàng hơn.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thành lập năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Đến nay đã có hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển.

