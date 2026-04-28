Dựng màn kịch ‘tượng đồng đen tạo phép màu' để lừa bán với giá 300 tỷ đồng

TPO - Tin vào “tượng Phật đồng đen” có thể làm vỡ kính, đông thủy ngân, một người bị nhóm đối tượng dàn dựng kịch bản tinh vi, chiếm đoạt 300 triệu đồng tại xã Tri Tôn (An Giang). Chỉ sau 24 giờ, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm.

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ 6 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: La Văn Phép (1972), Tống Hoàng Huy (1974), Nguyễn Bội Ngọc (1989), La Minh Huyên (1994), cùng trú tại xã Tri Tôn; Huỳnh Kim Long (1964, trú TP.HCM) và Nguyễn Thị Hiền (1977, tạm trú Đồng Nai). Riêng La Thị Kim Phương (2000, trú xã Tri Tôn) được cho bảo lãnh.

Theo điều tra, lợi dụng tâm lý mê tín, tin vào vật phẩm “đồng đen” có giá trị đặc biệt, Long và Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội “Mỹ Duyên”) tiếp cận ông N.Đ.K (SN 1972, trú Thái Nguyên), giới thiệu một tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”, rao bán với giá 300 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2026, hai đối tượng hẹn ông K. đến xã Tri Tôn để “thử hàng”. Trước đó, Long và Hiền đã cấu kết với nhóm của La Văn Phép, phân vai chặt chẽ nhằm tạo lòng tin cho bị hại.

Trong kịch bản, Hiền đóng vai “Mỹ Duyên”, chủ sở hữu tượng; Phép giả làm “kỹ thuật viên” trực tiếp thực hiện màn trình diễn; Huy đóng vai chồng; Huyên giả xe ôm, trực tiếp cầm tiền bỏ trốn; Phương phụ trách đưa đón, còn Ngọc làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngày 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn), Phép đã thực hiện màn “biểu diễn” tinh vi. Lợi dụng lúc ông K. khấn vái, đối tượng nhanh tay tráo kính và nhiệt kế bình thường bằng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, tạo hiện tượng “kỳ lạ” như lời quảng cáo.

Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên (từ trái qua).

Tin là thật, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, Huyên nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Nhóm đối tượng sau đó tụ tập tại khu vực Núi Cấm để chia tiền.

Phát hiện bị lừa, nạn nhân đến Công an xã Tri Tôn trình báo. Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng tại địa phương, đồng thời truy bắt Long và Hiền tại TP.HCM vào ngày 25/4.