Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dựng màn kịch ‘tượng đồng đen tạo phép màu' để lừa bán với giá 300 tỷ đồng

Nhật Huy

TPO - Tin vào “tượng Phật đồng đen” có thể làm vỡ kính, đông thủy ngân, một người bị nhóm đối tượng dàn dựng kịch bản tinh vi, chiếm đoạt 300 triệu đồng tại xã Tri Tôn (An Giang). Chỉ sau 24 giờ, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm.

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ 6 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: La Văn Phép (1972), Tống Hoàng Huy (1974), Nguyễn Bội Ngọc (1989), La Minh Huyên (1994), cùng trú tại xã Tri Tôn; Huỳnh Kim Long (1964, trú TP.HCM) và Nguyễn Thị Hiền (1977, tạm trú Đồng Nai). Riêng La Thị Kim Phương (2000, trú xã Tri Tôn) được cho bảo lãnh.

Theo điều tra, lợi dụng tâm lý mê tín, tin vào vật phẩm “đồng đen” có giá trị đặc biệt, Long và Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội “Mỹ Duyên”) tiếp cận ông N.Đ.K (SN 1972, trú Thái Nguyên), giới thiệu một tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”, rao bán với giá 300 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2026, hai đối tượng hẹn ông K. đến xã Tri Tôn để “thử hàng”. Trước đó, Long và Hiền đã cấu kết với nhóm của La Văn Phép, phân vai chặt chẽ nhằm tạo lòng tin cho bị hại.

Trong kịch bản, Hiền đóng vai “Mỹ Duyên”, chủ sở hữu tượng; Phép giả làm “kỹ thuật viên” trực tiếp thực hiện màn trình diễn; Huy đóng vai chồng; Huyên giả xe ôm, trực tiếp cầm tiền bỏ trốn; Phương phụ trách đưa đón, còn Ngọc làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngày 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn), Phép đã thực hiện màn “biểu diễn” tinh vi. Lợi dụng lúc ông K. khấn vái, đối tượng nhanh tay tráo kính và nhiệt kế bình thường bằng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, tạo hiện tượng “kỳ lạ” như lời quảng cáo.

Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên (từ trái qua).

Tin là thật, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, Huyên nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Nhóm đối tượng sau đó tụ tập tại khu vực Núi Cấm để chia tiền.

Phát hiện bị lừa, nạn nhân đến Công an xã Tri Tôn trình báo. Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng tại địa phương, đồng thời truy bắt Long và Hiền tại TP.HCM vào ngày 25/4.

#Lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #An Giang #lừa đảo đồng đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe