Thế giới

Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng đối mặt án tù chung thân

Minh Hạnh

TPO - Người đàn ông nổ súng tại buổi dạ tiệc có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị buộc tội âm mưu ám sát và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

pxv7t3aww5j3vh6z7stc2op7bq.jpg
Nghi phạm Cole Tomas Allen khi bị lực lượng an ninh khống chế. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm Cole Tomas Allen (31 tuổi) đã lần đầu trình diện tại toà hôm 27/4, hai ngày sau khi thực hiện một vụ tấn công bất thành tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

“Nghi phạm đã cố gắng ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump”, công tố viên Jocelyn Ballantine nói.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trả lời các phóng viên sau phiên toà, rằng cơ quan điều tra tin mục tiêu của Allen là ông Trump, vì Allen đã nhắc đến tổng thống bằng những lời lẽ xúc phạm trong một email gửi cho người thân vào đêm xảy ra vụ việc.

“Bạo lực không thể và không nên được sử dụng để phá hoại các thể chế dân chủ. Chắc chắn nó cũng không nên được sử dụng chống lại tổng thống Mỹ”, ông Blanche nói.

Ngoài cáo buộc ám sát, nghi phạm Allen còn phải đối mặt với cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép và nổ súng trong một vụ tấn công bạo lực.

Công tố viên Ballantine cho biết, Allen mang theo một khẩu súng săn và ba con dao đến Washington. Hồ sơ tòa án cũng tiết lộ, Allen còn mang theo một khẩu súng ngắn bán tự động Rock Island Armory 1911.

Nghi phạm Allen không trả lời các cáo buộc tại phiên toà. Luật sư bào chữa Tezira Abe cho biết, Allen không có tiền án tiền sự.

mxrjtus4qnkbrbylv2c6cncg7y.jpg
Một số vũ khí mà Allen mang theo người. (Ảnh: Reuters)

‘Sát thủ liên bang thân thiện’

Trước khi xảy ra vụ tấn công, Allen đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 6/4, và đi từ California đến Washington bằng tàu hỏa vào tuần trước, theo thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Allen cũng đã gửi một email cho các thành viên trong gia đình, tự xưng là “sát thủ liên bang thân thiện” và thảo luận về kế hoạch nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump.

“Về lý do tại sao tôi làm tất cả những điều này: Tôi là một công dân Mỹ. Những gì các quan chức làm sẽ tác động lên tôi”, Allen viết trong email.

Vụ nổ súng hôm 25/4 đã làm rung chuyển bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, khiến những người tham dự phải chui xuống gầm bàn và buộc lực lượng an ninh phải sơ tán các quan chức cấp cao, trong đó có Tổng thống Trump.

Các quan chức Mỹ mô tả việc bắt giữ Allen là một thành công của lực lượng thực thi pháp luật. Nhưng vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của ông Trump và các quan chức Mỹ khác.

Theo bản khai, Allen đã chạy qua máy dò kim loại tại một điểm kiểm soát an ninh ở khách sạn trong khi cầm một khẩu súng trường. Một sĩ quan mật vụ đã bắn vào Allen. Nghi phạm ngã xuống đất nhưng không bị trúng đạn.

Một sĩ quan mật vụ đã bị bắn khi đang mặc áo chống đạn. Các tài liệu không nêu rõ viên đạn này do ai bắn.

Minh Hạnh
Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe