Nóng trở lại vấn đề gia tăng bạo lực chính trị Mỹ từ vụ nổ súng gần Tổng thống Trump

TPO - Sau hai vụ ám sát hụt cách đây không lâu, việc đối tượng mang súng tìm cách xâm nhập bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng một lần nữa làm nóng vấn đề đảm bảo an ninh cho yếu nhân và bạo lực chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ nổ súng ở tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Vụ một người đàn ông mang theo súng qua được chốt kiểm soát an ninh tại khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 đánh dấu lần thứ ba trong ba năm ông Trump đối mặt với nguy hiểm. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông đã sống sót sau hai vụ ám sát, nguy hiểm nhất là vụ viên đạn sượt qua tai khi ông đang vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania.

Trong vụ việc lần này, tay súng lao về phía phòng tiệc nơi Tổng thống Trump đang dùng bữa cùng hàng trăm nhà báo, quan chức và khách mời. Lực lượng an ninh đã nổ súng trước khi khống chế và bắt giữ đối tượng.

Hiện chưa rõ động cơ của người đàn ông này, nhưng vụ việc làm nóng trở lại vấn đề gia tăng bạo lực chính trị tại Mỹ, cũng như liệu công tác bảo vệ Tổng thống Trump - một trong những tổng thống bị nhắm tới nhiều nhất trong lịch sử - đã đủ hay chưa.

“Đây là một nghề nguy hiểm. Không ai nói với tôi đây lại là một nghề nguy hiểm đến vậy”, Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau vụ việc. Ông so sánh công việc của ông với việc lái xe đua hay cưỡi bò tót, và cho rằng các tổng thống có nguy cơ bị bắn hoặc thiệt mạng cao hơn.

Không có máy dò kim loại tại các lối vào khách sạn, và vòng an ninh chỉ được thiết lập ở khu vực gần phòng tiệc sâu bên trong khách sạn Washington Hilton. Một đoạn video an ninh do Tổng thống Trump đăng tải cho thấy tay súng chạy vượt qua chốt kiểm soát trước khi bị bắt giữ ngay trước cửa phòng tiệc.

Tổng thống Trump cho rằng sự việc này cho thấy vì sao ông cần xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD trong khuôn viên Nhà Trắng, nơi được trang bị các tính năng an ninh hiện đại nhất. Dự án này hiện đang vướng rào cản pháp lý.

“Đây không phải là một tòa nhà đặc biệt an toàn. Kính chống đạn. Chúng ta cần phòng khiêu vũ đó”, ông Trump nói về khách sạn Hilton để nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây phòng tiệc.

Các đặc vụ vây quanh ông Trump khi tiếng súng vang lên tại bữa tiệc ngày 25/4 (Ảnh: AP)

Ngày 13/7/2024, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với một vụ ám sát kể từ năm 1981, khi một viên đạn sượt qua tai ông trong lúc đang phát biểu tại Butler.

Tay súng 20 tuổi đã bắn nhiều phát về phía ông Trump trước khi bị mật vụ bắn hạ. Việc đối tượng tiến gần đến vậy cho thấy sự cần thiết phải cải tổ lực lượng mật vụ.

Trong phát biểu ngày 25/4, ông Trump vẫn khen ngợi phản ứng của mật vụ và các cơ quan khác, cũng như tay súng bắn tỉa đã tiêu diệt kẻ tấn công tại Butler.

Ngày 15/9/2024, một người đàn ông mang theo súng trường đã ẩn nấp trong bụi cây tại sân golf Trump International ở West Palm Beach, với ý định ám sát ông Trump.

Nghi phạm Ryan Routh đã lĩnh án tù chung thân.

Khi được hỏi vì sao ông thường xuyên trở thành mục tiêu của bạo lực, ông Trump cho rằng đó là vì mức độ ảnh hưởng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

“Tôi đã nghiên cứu các vụ ám sát, và phải nói rằng những người tạo ra tác động lớn nhất… thường là mục tiêu. Những người làm được nhiều nhất, tạo ảnh hưởng lớn nhất, chính họ là đối tượng bị nhắm tới”, ông nói.

Ngoài các vụ ám sát hụt gây chú ý, ông Trump còn đối mặt với những mối đe dọa khác. Cơ quan công tố liên bang cho biết các đặc vụ Iran từng âm mưu ám sát ông để trả thù vụ Mỹ tiêu diệt tướng Qassim Suleimani trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Bên cạnh đó, nhiều quan chức ở cấp địa phương, bang và liên bang cũng trở thành mục tiêu của bạo lực chính trị trong mấy năm qua, gần đây nhất là vụ ám sát nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk năm 2025.

Năm 2017, vụ xả súng vào buổi tập bóng chày của các nghị sĩ Cộng hòa khiến Hạ nghị sĩ Steve Scalise bị thương nặng. Các chính trị gia Dân chủ cũng thường xuyên bị đe dọa: vụ sát hại một nghị sĩ bang Minnesota và chồng bà; vụ phóng hỏa nhà Thống đốc Josh Shapiro; vụ tấn công bằng búa nhằm vào chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi; hay các vụ nổ súng vào văn phòng chiến dịch của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tại Arizona.

Ngoài ra còn có vụ đám đông ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021, khiến khoảng 150 cảnh sát bị thương.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận xu hướng nguy hiểm này.

“Trước những gì xảy ra tối nay, tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy dốc lòng giải quyết bất đồng một cách hòa bình”, ông nói.

Khi được hỏi liệu có thay đổi cách làm việc sau khi liên tục trở thành mục tiêu, Tổng thống Trump cho biết ông cố gắng không nghĩ quá nhiều đến những nguy hiểm của công việc.

“Chúng tôi sẽ lên lịch lại. Chúng tôi sẽ tổ chức lại. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai chi phối xã hội của mình. Chúng tôi sẽ không hủy bỏ mọi thứ”, ông Trump nói về bữa tiệc bị hủy đột ngột.