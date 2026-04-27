Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM khuyến cáo gì?

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thông tin cảnh báo về tình trạng trộm cắp trong thanh thiếu niên.

Nhóm thiếu niên gây ra các vụ trộm liên tiếp chỉ trong vài giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 25/4, tại một cửa hàng bỉm sữa thuộc Khu phố Tây Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM lợi dụng việc chủ xe để chìa khóa trên xe, hai thiếu niên là N.N.P (2010) và P.H.D (2012) đã nhanh chóng tiếp cận, nổ máy và lấy đi chiếc xe tay côn Yamaha Exciter (77K1-256.XX) của anh Nguyễn Thanh Tùng.

Chỉ hơn 2 giờ sau, khi đã có phương tiện trong tay, nhóm này tiếp tục rủ thêm Trần Quốc Kỳ, Trần Chí Nguyên, Vương Hữu Kỳ, di chuyển đến khu vực vắng người. Tại đây, phát hiện một xe máy khác vẫn cắm sẵn chìa khóa bên lề đường, một đối tượng trong nhóm tiếp tục ra tay, lấy trộm chiếc xe thứ hai rồi tẩu thoát.

Điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là sau khi trộm được tài sản, cả nhóm đã mang một chiếc xe đi bán tại tiệm sửa xe với giá chỉ 700.000 đồng để chia nhau tiêu xài.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định: “Các vụ việc cho thấy tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa, trong khi thủ đoạn lại không quá tinh vi mà chủ yếu dựa vào sự chủ quan của người dân. Chỉ cần vài giây bất cẩn, tài sản có thể ‘bốc hơi’.”

Thực tế, điểm chung của cả hai vụ việc đều xuất phát từ việc chủ xe để quên chìa khóa – một thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng lại trở thành “cơ hội vàng” cho các đối tượng xấu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không để chìa khóa trên xe dù chỉ rời đi trong thời gian ngắn; cần khóa cổ, khóa càng hoặc gửi xe tại nơi trông giữ an toàn. Đồng thời, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt chú ý đến các biểu hiện bất thường như tụ tập, tiêu xài nhưng cha mẹ chưa rõ nguồn gốc tiền từ đâu mà có.

Hai vụ trộm liên tiếp trong buổi sáng không chỉ là lời cảnh báo về sự chủ quan trong bảo vệ tài sản, mà còn gióng lên hồi chuông đáng lo ngại về tình trạng tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên hiện nay.

“Việc buông lỏng quản lý có thể khiến các em sa vào hành vi vi phạm pháp luật từ rất sớm, để lại hậu quả lâu dài cho cả gia đình và xã hội”, Phòng Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh.