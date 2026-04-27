Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Mặc dù lực lượng liên ngành tổ chức truy quét, phá hủy nhiều máy móc, lán trại, hầm đào thủ công tại các điểm nóng đào đãi vàng trái phép tại xã miền núi A Lưới 1 (TP. Huế), tuy nhiên hoạt động của “vàng tặc” tại địa bàn này vẫn tiềm ẩn sự phức tạp.

UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng, phát hiện, phá hủy nhiều máy móc, lán trại, hầm đào thủ công phục vụ đào đãi vàng trong rừng sâu.

Tháo dỡ lán trại của đối tượng khai thác vàng trái phép.

Theo UBND xã A Lưới 1, tình trạng khai thác vàng trái phép tại hai khu vực kể trên diễn ra nhỏ lẻ theo nhóm 3-6 người, dựng lán tạm trong rừng, đào hầm thủ công kết hợp máy móc, thường hoạt động vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh lực lượng chức năng. Địa bàn rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đợt truy quét mới nhất do xã A Lưới 1 tổ chức, với khoảng 40 cán bộ thuộc lực lượng công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương tham gia.

Dụng cụ đào, đãi vàng được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường.

Tại khu vực khe Bùn, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiêu hủy nhiều tang vật gồm 2 máy tời, 2 máy nổ, 2 máy hút nước, 2 mô tơ điện, 1 máy cưa nhỏ, 2 bình ắc quy, khoảng 200m ống nước cùng nhiều thiết bị phục vụ khai thác vàng sa khoáng.

Tại khe Li Leng, tổ công tác tiến hành đốt hủy, tháo dỡ 2 lán trại và 30m ống dẫn nước; khu vực khe A Tang không phát hiện hoạt động khai thác.

UBND xã A Lưới 1 cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, chính quyền xã đã tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét tại các điểm nóng, phát hiện nhiều lán trại, hầm đào sâu 5 - 10 m cùng dụng cụ đãi vàng; các đối tượng khi phát hiện lực lượng chức năng đều bỏ trốn vào rừng.

Một máng xối dùng đãi vàng tại hiện trường.

Dù nhiều lần ra quân, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại A Lưới 1 được đánh giá vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp do lực lượng mỏng, địa hình hiểm trở, khó tiếp cận, các nhóm “vàng tặc” thường xuyên thay đổi vị trí. Xã A Lưới 1 kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện và kinh phí để xử lý triệt để tình trạng đào đãi vàng trái phép xảy ra trên địa bàn.

#xã A Lưới 1 #TP. Huế #điểm nóng #đào đãi vàng #trái phép #vàng tặc #máy móc #lán trại #lực lượng công an #phát hiện #tiêu hủy #hiểm trở #công tác kiểm tra #miền núi

