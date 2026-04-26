Iran tuyên bố không đàm phán dưới sức ép của Mỹ

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính "áp đặt" của Mỹ, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, các hành động hiện tại của Mỹ đang làm suy yếu lòng tin và khiến con đường đối thoại trở nên phức tạp hơn. Ông nói thêm rằng tiến trình sẽ vẫn khó khăn trừ khi "các hành động quân sự và áp lực tác chiến" từ Washington chấm dứt.

Nhà lãnh đạo Iran cũng yêu cầu Washington phải dỡ bỏ các "trở ngại", bao gồm việc phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng biển của Iran, nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết những bất đồng.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy các nỗ lực vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trên mạng xã hội X, ông cũng hoan nghênh việc Iran cử phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu tới Islamabad để thảo luận.

Phái đoàn Iran đã rời Islamabad vào thứ Bảy (25/4) và đến Muscat, Oman, để tiếp tục các cuộc tiếp xúc khu vực. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump - ông Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ đến Islamabad vào thứ Bảy, nhưng Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi của họ vào phút cuối.

Ngoại trưởng Iran Araghchi sẽ quay lại Pakistan

Theo hãng thông tấn IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến ​​sẽ trở về Pakistan sau chuyến thăm Oman vào cuối tuần này.

Trước đó, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông đã rời Islamabad đến Oman vào thứ Bảy sau một "chuyến thăm hiệu quả", mặc dù ông không gặp bất kỳ nhà đàm phán nào của Mỹ tại thủ đô Pakistan.

Hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin phái đoàn Iran tháp tùng ông Araghchi tại Pakistan đã trở về Tehran trong khi ngoại trưởng đang ở Oman, và nhóm này có khả năng quay trở lại Islamabad vào tối Chủ nhật (26/4).

Mỹ nói Iran gửi đề nghị mới

Về phía Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đưa ra một số đề xuất mới, song "vẫn chưa đủ" để đạt được thỏa thuận. Ông cũng tiết lộ đã nhận được một đề xuất tốt hơn từ Tehran chỉ ít phút sau khi quyết định hủy cử phái đoàn Mỹ tới Pakistan tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

"Họ đưa cho chúng tôi một bản báo cáo lẽ ra phải tốt hơn, và điều thú vị là, khi tôi hủy bỏ nó, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản báo cáo mới tốt hơn nhiều", ông Trump nói với các phóng viên.