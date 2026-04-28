Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ

Ngô Tùng

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành dâng hương, dâng hoa thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 28/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thành kính tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. (Ảnh: Ngô Tùng)
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.
Đại biểu thắp hương tại các mộ phần liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Xuân).

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao). Tham gia cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Cũng nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đoàn đại biểu do bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông), Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

