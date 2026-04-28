Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành dâng hương, dâng hoa thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 28/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thành kính tưởng nhớ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu thắp hương tại các mộ phần liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Xuân).

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (phường Thuận Giao). Tham gia cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa), đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Cũng nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đoàn đại biểu do bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông), Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).