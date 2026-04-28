Xã hội

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11 - 13/5

Trường Phong

TPO - Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam

Chủ đề của Đại hội, là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Tiêu đề của Báo cáo chính trị trình Đại hội là: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

tienphong-284dhx.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X. Ảnh: TTXVN.

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 người, bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Đại hội sẽ đón 200 đại biểu khách mời, gồm: các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cũng chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thông qua chương trình hành động, gồm:

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khoá XI

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khoá XI, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 đồng chí. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 72 đồng chí (tại Đại hội hiệp thương 70 đồng chí). Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 đồng chí. Số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, dự kiến là 8 đồng chí.

