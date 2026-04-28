Thủ tướng Đức nói Iran 'làm bẽ mặt' Mỹ

TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng ban lãnh đạo Iran đang “làm bẽ mặt” Mỹ, khi các quan chức Mỹ tới Pakistan rồi trở về mà không đạt được kết quả nào. Đây được coi là lời chỉ trích gay gắt hiếm thấy của nhà lãnh đạo Đức về cuộc chiến.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Merz cũng cho biết ông không nhìn thấy rõ chiến lược rút lui của Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhận định cho thấy chia rẽ sâu sắc giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn đã âm ỉ từ trước vì cuộc xung đột Nga - Ukraine và các vấn đề khác.

“Người Iran rõ ràng rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi với việc không đàm phán, để người Mỹ tới Islamabad rồi ra về tay trắng”, ông Merz phát biểu trong cuộc nói chuyện với sinh viên tại thị trấn Marsberg ngày 27/4.

“Cả một quốc gia đang bị ban lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt là lực lượng được gọi là Vệ binh Cách mạng. Vì vậy, tôi hy vọng tình hình này sẽ sớm chấm dứt”, Thủ tướng Đức nói thêm.

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều hải quân hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.

Ông Merz nhấn mạnh rằng Đức và châu Âu không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2, và ông đã trực tiếp bày tỏ quan điểm về vấn đề này với ông Trump.

“Nếu tôi biết rằng tình hình sẽ kéo dài 5 - 6 tuần và ngày càng tồi tệ, tôi đã nói với ông ấy mạnh mẽ hơn nữa”, Thủ tướng Đức nói, so sánh với các cuộc chiến trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Ông Merz cho biết có bằng chứng cho thấy eo biển Hormuz đã bị rải mìn ít nhất một phần. “Chúng tôi, với tư cách châu Âu, đã đề nghị gửi tàu rà phá thủy lôi của Đức để dọn sạch tuyến đường này”, ông cho biết.

Thủ tướng Merz cũng nói rằng cuộc chiến đang khiến Đức “tốn rất nhiều tiền, tiền thuế của người dân và sức mạnh kinh tế”.

Hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran trở nên mong manh sau khi ông Trump huỷ chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad ngày 25/4.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Nga để tham vấn Tổng thống Vladimir Putin.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy 6 tàu chở dầu Iran đã buộc phải quay đầu do lệnh phong tỏa của Mỹ trong những ngày gần đây, cho thấy tác động nghiêm trọng của chiến sự đối với giao thông qua eo biển Hormuz.

Trước khi chiến tranh Mỹ - Israel với Iran nổ ra ngày 28/2, mỗi ngày có khoảng 125 - 140 tàu qua lại eo biển này, nhưng trong ngày qua chỉ có 7 tàu di chuyển, và không có tàu nào chở dầu ra thị trường quốc tế.

Iran tiếp tục hạn chế tàu qua eo biển, trong khi Mỹ phong tỏa các cảng Iran từ ngày 13/4. Quân đội Mỹ cho biết đã buộc 37 tàu phải quay đầu tính đến ngày 25/4.