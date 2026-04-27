Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Quân đội Iran phô diễn máy bay không người lái giữa quảng trường thành phố

Quỳnh Như

TPO - Hãng tin Fars công bố đoạn video cho thấy quân đội Iran đã trình diễn các máy bay không người lái Shahed 136 tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.

Theo Cổng thông tin vũ khí nguồn mở, máy bay không người lái (UAV) Shahed (còn được gọi là UAV tự sát hoặc UAV cảm tử), là phương tiện do Iran thiết kế, có khả năng bay tới mục tiêu định sẵn và phát nổ khi va chạm.

UAV này có trọng lượng khoảng 200 kg, mang theo đầu đạn nổ phân mảnh ước tính nặng 30-50 kg, đủ sức tấn công những mục tiêu kiên cố cũng như các phương tiện bọc giáp hiện đại nhất. Shahed-136 có thể bay với tốc độ 150 km/h trong nhiều giờ, có khả năng thực hiện các hoạt động trên một phạm vi lên tới 2.000 km.

Quân đội Iran phô diễn máy bay không người lái giữa quảng trường thành phố.

Theo Fars, song song với hoạt động phô diễn khí tài, các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ vẫn diễn ra hằng đêm tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát. Tuần trước, một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng xuất hiện trong một cuộc diễu hành tương tự.

Trong một diễn biến liên quan, bình luận về năng lực quân sự của Iran, Chủ tịch ủy ban chính sách thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexey Pushkov cho biết, Tehran sở hữu hàng chục nghìn máy bay không người lái và tên lửa.

"Iran đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài. Họ đã di dời hầu hết các cơ sở tên lửa của mình xuống lòng đất, nơi cực kỳ khó tiếp cận, và phân tán chúng khắp cả nước. Họ dường như có hàng chục nghìn máy bay không người lái và tên lửa. Và họ đã làm việc này trong một thời gian dài, chuẩn bị cả về kinh tế", ông nói.

Ông Pushkov nhận định cuộc xung đột hiện nay mang tính "sống còn" đối với Iran, vì vậy nước này sẽ kiên quyết theo đuổi đến cùng. Trong khi đó, ông cho rằng với Mỹ, đây là một "cuộc chiến tự chọn", không mang tính bắt buộc.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #máy bay không người lái #Shahed #quân sự #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe