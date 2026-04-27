Hà Nội: Cấm hoạt động karaoke và cafe giải trí “hát cho nhau nghe” không phép

TPO - UBND xã Quốc Oai yêu cầu 9 cơ sở kinh doanh karaoke chưa đủ điều kiện phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó, hàng loạt quán giải khát "hát cho nhau nghe" trái phép cũng buộc phải ngừng kinh doanh.

UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) vừa ban hành thông báo yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và các điểm cafe, giải khát có dịch vụ “hát cho nhau nghe” không đủ điều kiện theo quy định.

Theo kết quả kiểm tra liên ngành, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cafe giải khát "hát cho nhau nghe" vẫn lén lút kinh doanh, dù trước đó UBND xã đã yêu cầu dừng hoạt động. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ.

UBND xã Quốc Oai yêu cầu 9 cơ sở karaoke và một số quán cafe "hát cho nhau nghe" trái phép phải dừng hoạt động. Ảnh minh họa

UBND xã yêu cầu 9 cơ sở karaoke chưa đảm bảo điều kiện pháp lý, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự phải dừng hoạt động, tháo dỡ biển quảng cáo. Ví như Karaoke Pari, Karaoke KTV, Karaoke Ken Club, Karaoke A69, Karaoke Tuần Châu Club...

Đối với các cơ sở kinh doanh cafe, giải khát có kèm dịch vụ "hát cho nhau nghe", UBND xã Quốc Oai yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động hát, tháo gỡ nội dung quảng cáo và chỉ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Bao gồm, quán Mộc, Hồng Ngát, Kim Thoa...

UBND xã giao công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở không đủ điều kiện.