Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cấm hoạt động karaoke và cafe giải trí “hát cho nhau nghe” không phép

Thanh Hiếu

TPO - UBND xã Quốc Oai yêu cầu 9 cơ sở kinh doanh karaoke chưa đủ điều kiện phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó, hàng loạt quán giải khát "hát cho nhau nghe" trái phép cũng buộc phải ngừng kinh doanh.

UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) vừa ban hành thông báo yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và các điểm cafe, giải khát có dịch vụ “hát cho nhau nghe” không đủ điều kiện theo quy định.

Theo kết quả kiểm tra liên ngành, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cafe giải khát "hát cho nhau nghe" vẫn lén lút kinh doanh, dù trước đó UBND xã đã yêu cầu dừng hoạt động. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ.

UBND xã Quốc Oai yêu cầu 9 cơ sở karaoke và một số quán cafe "hát cho nhau nghe" trái phép phải dừng hoạt động. Ảnh minh họa

UBND xã yêu cầu 9 cơ sở karaoke chưa đảm bảo điều kiện pháp lý, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự phải dừng hoạt động, tháo dỡ biển quảng cáo. Ví như Karaoke Pari, Karaoke KTV, Karaoke Ken Club, Karaoke A69, Karaoke Tuần Châu Club...

Đối với các cơ sở kinh doanh cafe, giải khát có kèm dịch vụ "hát cho nhau nghe", UBND xã Quốc Oai yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động hát, tháo gỡ nội dung quảng cáo và chỉ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Bao gồm, quán Mộc, Hồng Ngát, Kim Thoa...

UBND xã giao công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở không đủ điều kiện.

#Karaoke #Cafe giải khát #Hát cho nhau nghe #xã Quốc Oai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe