Cửa ngõ vào TPHCM kẹt cứng trở lại người và xe

TPO - Chiều 27/4, kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người ùn ùn quay lại TPHCM khiến nhiều tuyến giao thông rơi vào cảnh quá tải. Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, phương tiện nối đuôi, di chuyển chậm. Trong khi quốc lộ 1 và khu vực cửa ngõ phía Tây, bến xe Miền Tây, cũng dần đông đúc trong giờ cao điểm chiều.

Ghi nhận từ khoảng 16h30, tại trục đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây thành phố, lượng phương tiện từ hướng các tỉnh, thành miền Tây đổ về TPHCM tăng nhanh.

Người xe "chen chân" trên trục đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM trong giờ cao điểm chiều 27/4.

Dòng xe ô tô xếp hàng nối đuôi tại cầu vượt nút giao thông Bình Thuận trên quốc lộ 1.

Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển, đặc biệt tại đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến khu vực điểm giao giữa đường Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí - Hoàng Đạo Thúy. Nhiều thời điểm, phương tiện phải di chuyển chậm, nhích từng đoạn ngắn trong dòng xe đông đúc.

Tuy vậy, so với những kỳ nghỉ cao điểm trước, tình trạng ùn ứ kéo dài chưa xuất hiện.

Không khí nhộn nhịp cũng hiện rõ qua hình ảnh các gia đình chở theo hành lý lỉnh kỉnh, balo, túi xách buộc sau xe, tranh thủ quay lại thành phố. Tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa lẫn trong dòng người hối hả tạo nên bức tranh đặc trưng của ngày cuối kỳ nghỉ.

Giao thông trên quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM "nóng" dần trong giờ cao điểm chiều cuối kỳ nghỉ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ.

Dòng ô tô xếp hàng di chuyển trên quốc lộ 1 (hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM).

Một số người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè để di chuyển qua khỏi khu vực ùn ứ.

Đến giờ 17h, giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục đông đúc.

Ở cửa ngõ phía Đông, áp lực giao thông thể hiện rõ hơn trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhiều tài xế phản ánh tình trạng đông đúc, xe di chuyển chậm trên tuyến cao tốc này, nhiều thời điểm, xe chỉ nhích từng chút một.

Các làn xe ô tô nối dài, tạo thành hàng dài liên tục, đặc biệt vào khung giờ chiều tối khi người dân dồn về thành phố.

Dòng xe xếp hàng di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. (Ảnh chụp từ camera giao thông).

Tài xế Nguyễn Nhật Phong (ngụ phường Phú Định) cho biết hành trình từ Long Thành về TPHCM chiều nay mất nhiều thời gian hơn bình thường do lượng xe từ các tỉnh miền Trung, Vũng Tàu và Đồng Nai tăng mạnh. “Càng về gần TPHCM xe càng đông, có đoạn phải đi rất chậm, gần như nhích từng chút”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, các chuyến xe khách từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục cập bến.

Khu vực nhà chờ, sân bãi tấp nập hành khách kéo vali, mang theo hành lý trở lại thành phố. Dù lượng người tăng, việc di chuyển tại bến vẫn khá trật tự. Hành khách dễ dàng bắt taxi hoặc xe công nghệ để rời bến.

Hành khách quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM.

Một quầy bán vé tại bến xe miền Tây trong giờ cao điểm chiều 27/4.

Lực lượng bảo vệ tại bến xe điều tiết phương tiện đưa đón hành khách.

Lực lượng bảo vệ bến xe được tăng cường tại các "điểm nóng", phối hợp phân luồng phương tiện, tránh ùn ứ cục bộ khi xe đón khách ra vào liên tục. Theo dự báo, trong ngày 27/4, bến xe miền Tây sẽ đón khoảng 30.500 lượt hành khách, tương đương cùng kỳ năm trước.