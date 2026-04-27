Quảng Ninh: Hai cháu bé tử vong thương tâm khi tắm suối

TPO - Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h10 ngày 26/4, tại khu vực suối thuộc thôn Đường Hoa 2, xã Đường Hoa. Hai nạn nhân là cháu C.T.T, sinh năm 2020 và cháu P.T.T, sinh năm 2021, cùng trú tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai cháu bé rủ nhau đi tắm suối gần nhà thì không may bị đuối nước. Khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Đường Hoa để cấp cứu. Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định cả hai cháu đã tử vong ngoại viện do ngạt nước.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đường Hoa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, kiểm tra dấu vết trên thân thể các nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ, nhất là trong thời điểm thời tiết bắt đầu nắng nóng, trẻ em thường ra ao, hồ, suối, sông tắm hoặc vui chơi khi thiếu sự giám sát của người lớn.