Cháu bé bị điện giật tại lễ hội té nước

TPO - Khoảng 15h ngày 26/4, trong khuôn khổ Lễ hội Then Kin Pang (lễ hội té nước) diễn ra tại xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), một vụ tai nạn điện giật nguy hiểm đã xảy ra, khiến một cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa cháu bé bị điện giật đi cấp cứu.

Nạn nhân là cháu Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2016, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ). Theo thông tin ban đầu, trong lúc vui chơi tại khu vực lễ hội, cháu không may tiếp xúc với nguồn điện bị rò rỉ từ dây điện của một máy rửa xe. Sự cố xảy ra trong điều kiện môi trường ẩm ướt do hoạt động té nước, làm tăng nguy cơ dẫn điện và gây tai nạn.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, công an tỉnh Lai Châu), gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên, đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận thấy tình trạng cháu bé hết sức nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã lập tức đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ công tác phối hợp cùng người dân tiến hành sơ cứu ban đầu, thực hiện ép lồng ngực nhằm duy trì sự sống cho cháu.

Cháu bé bị điện giật được CSGT và cán bộ y tế sơ cứu kịp thời tại trạm y tế cơ sở.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT sử dụng ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên, khẩn trương đưa cháu bé đến Trạm Y tế (Mường So cũ) để sơ cứu, trước khi chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ tiếp tục cấp cứu chuyên sâu.

Nhờ được can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được theo dõi tích cực.