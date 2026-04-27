Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe từ 29/4

Nguyễn Ngọc

TPO - Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ bắt đầu thông xe đưa vào khai thác vào lúc 11h30 ngày 29/4.

Ngày 27/4, ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) thông tin cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ bắt đầu thông xe đưa vào khai thác vào lúc 11h30, ngày 29/4. Việc khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kịp thời bổ sung thêm một tuyến đường lớn, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, giảm ùn ứ giao thông trong dịp lễ.

Theo đó, phân đoạn vận hành, khai thác từ Km1050 ÷ Km1138 - CT.01. Điểm đầu tiếp giáp tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127 + 720, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138. Chiều dài tuyến đưa vào khai thác 88 km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3 km.

Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Các nút giao liên thông vận hành, khai thác gồm nút giao đầu tuyến Km1051 + 494, tại xã Nghĩa Giang, nút giao tỉnh lộ 624B (Km1069 + 200), tại xã Đình Cương, nút giao Quốc lộ 24 (Km1084 + 320), tại xã Nguyễn Nghiêm. Nút giao Sa Huỳnh (Km1099 + 820), tại xã Khánh Cường, đều thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và nút giao Hoài Nhơn (Km1129 + 00), tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Việc khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện chưa thu phí. Trên đoạn tuyến có một trạm thu phí tại Km1050 + 600 nhưng là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đó là đầu tư hoàn thiện 3 ống hầm giao thông phía đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ (Km1092 + 640), hệ thống trạm dừng nghỉ; hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh bổ sung.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500 m.

Hầm số 1 dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200 m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả. Dự án được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy các hầm trên tuyến.

Đầu tháng 2, chủ đầu tư quyết định đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác, nhưng sau đó tạm dừng.

Trước đó, dự án cao tốc này dự kiến sẽ chính thức đón xe lưu thông vào ngày 12/2 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, cũng như đảm bảo tính đồng bộ khi kết nối với các tuyến cao tốc khác, ngày 12/2/2026, Ban Quản lý dự án 2 đã tạm dừng kế hoạch thông xe như dự kiến ban đầu.

Nguyễn Ngọc
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe