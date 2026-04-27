Lai Châu định hướng phát triển thành trung tâm dược liệu, riêng sâm có hơn 3.000 ha

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho hay, địa phương đặt mục tiêu phát triển 3.000 ha sâm với hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, gắn với cấp mã số vùng trồng và xây dựng chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó, hơn 9.100 ha dược liệu dưới tán rừng như sa nhân, thảo quả sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng bền vững.

Ngày 24/4, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, UBND tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị Phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp xanh của Lai Châu là lĩnh vực dược liệu, đặc biệt là sâm Lai Châu. Ông Trung cho hay, địa phương đặt mục tiêu phát triển 3.000 ha sâm với hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, gắn với cấp mã số vùng trồng và xây dựng chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó, hơn 9.100 ha dược liệu dưới tán rừng như sa nhân, thảo quả sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng bền vững. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đây không chỉ là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ rừng, giữ gìn hệ sinh thái và tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cùng các đại biểu tham quan các gian hàng nông nghiệp sạch của địa phương.

Song song với phát triển dược liệu, kinh tế rừng theo hướng tích hợp đa giá trị được tỉnh Lai Châu xác định là trụ cột quan trọng. Các chính sách trồng mới mắc ca, quế, khai thác lâm sản ngoài gỗ kết hợp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng đang mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và đa dạng hóa sinh kế. Việc gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, bảo tồn văn hóa bản địa cũng góp phần nâng cao giá trị tổng thể của ngành nông nghiệp địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Lai Châu tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tích tụ, tập trung đất đai để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn được coi là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Người dân thu hái lá sâm Lai Châu để chế biến trà sâm.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như nhà màng, hệ thống tưới tự động, giám sát môi trường chăn nuôi bằng IoT đang từng bước được nhân rộng. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm cũng góp phần nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất phân bón hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học được khuyến khích triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và định hướng, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, thách thức đối với ngành nông nghiệp của Lai Châu nói chung và dược liệu nói riêng là hạ tầng giao thông và logistics còn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị, trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật của người dân chưa đồng đều. Đây là những “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ thông qua các chính sách đồng bộ và sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu định hướng tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng, Lai Châu sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn cùng nhiều sản phẩm bản địa có giá trị. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, địa phương cần chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng và khai thác thị trường tín chỉ carbon được xác định là hướng đi mới, góp phần tạo nguồn lực cho tăng trưởng bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.