Vì sao thiết bị tốt vẫn chưa đủ: Cách PEAK giải bài toán hiệu quả phòng thí nghiệm

Không ít phòng thí nghiệm được đầu tư thiết bị hiện đại nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng. Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở khoảng cách giữa thông số và vận hành thực tế - bài toán mà PEAK Instrument đang tiếp cận theo một hướng khác.

Trong nhiều năm, đầu tư thiết bị được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sở hữu thiết bị hiện đại chưa đồng nghĩa với hiệu quả. Không ít phòng lab gặp tình trạng máy đạt thông số tốt nhưng khi vận hành lại thiếu ổn định, khó kiểm soát sai số hoặc chưa khai thác hết công suất.

Nguyên nhân nằm ở khoảng cách giữa điều kiện lý tưởng và thực tế: mẫu phân tích không đồng nhất, quy trình chưa tối ưu, môi trường vận hành thay đổi... Điều đó đặt ra một yêu cầu mới: thiết bị không chỉ cần chính xác, mà phải đủ ổn định và thích nghi để vận hành hiệu quả trong điều kiện thực tế. Đây cũng là điểm mà nhiều doanh nghiệp và kỹ sư bắt đầu quan tâm nhiều hơn trong những năm gần đây.

Người dùng ngày càng quan tâm sâu hơn đến sự ổn định của thiết bị trong ứng dụng thực tế, khi mọi điều kiện thường không lý tưởng như trên lý thuyết

PEAK Instruments: tiếp cận vấn đề từ thực tế vận hành

Thay vì chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật, nhà sản xuất thiết bị phân tích phòng thí nghiệm PEAK Instrument lựa chọn cách tiếp cận khác: thiết kế thiết bị để vận hành hiệu quả trong những điều kiện không hoàn hảo.

Theo ông Frank Feng – CEO PEAK Instrument, triết lý phát triển sản phẩm không dừng ở việc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà hướng tới khả năng duy trì độ ổn định trong quá trình sử dụng thực tế: “Chúng tôi không chỉ thiết kế thiết bị để đạt thông số, mà để thiết bị có thể vận hành ổn định trong điều kiện phòng thí nghiệm thực tế - nơi những yếu tố không hoàn hảo mới là điều thường xuyên xảy ra.”

Cách tiếp cận này được thể hiện trong nhiều dòng sản phẩm của PEAK, từ các hệ thống quang phổ đến thiết bị đo cơ bản, với trọng tâm là độ ổn định, khả năng lặp lại và tính bền bỉ khi vận hành liên tục.

Chuyên gia từ PEAK Instrument (Trung Quốc) trực tiếp bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn vận hành hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS - Atomic Absorption Spectrometry) tại Việt Nam

PEAK Instrument là nhà sản xuất thiết bị phân tích phòng thí nghiệm, cung cấp các dòng máy như quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), quang phổ UV-Vis và các thiết bị đo cơ bản. Sản phẩm của hãng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược phẩm và kiểm soát chất lượng. Hiện nay, thiết bị của PEAK đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, phục vụ nhiều lĩnh vực như môi trường, thực phẩm, dược phẩm và kiểm soát chất lượng.

Một điểm đáng chú ý là PEAK không tách rời thiết bị khỏi cách sử dụng. Hãng không chỉ cung cấp công nghệ, mà hướng tới việc đảm bảo thiết bị được triển khai và vận hành đúng cách trong từng bối cảnh cụ thể. Điều này cũng lý giải vì sao PEAK không mở rộng thị trường theo hướng đại trà, mà lựa chọn các đối tác có năng lực triển khai thực tế và đồng hành lâu dài.

Đối tác tại Việt Nam: khi năng lực triển khai trở thành yếu tố quyết định

Tại Việt Nam, PEAK lựa chọn đồng hành cùng Thùy Anh Lab - đơn vị có kinh nghiệm trong triển khai thiết bị và hỗ trợ vận hành trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác này không chỉ dừng ở phân phối, mà dựa trên sự tương đồng về cách tiếp cận: lấy hiệu quả vận hành làm trung tâm.

Sự phối hợp giữa công nghệ của PEAK và năng lực triển khai tại địa phương của Thùy Anh Lab giúp khoảng cách từ “đầu tư thiết bị” đến “vận hành hiệu quả” đang dần được thu hẹp

Đại diện PEAK Instrument nhận định: “Thùy Anh Lab sở hữu đội ngũ kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, đóng vai trò then chốt trong sự tăng trưởng của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Không dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, họ mang đến các giải pháp tổng thể, được tối ưu và cá nhân hóa theo nhu cầu từng khách hàng.

Trong hơn 5 năm hợp tác, chúng tôi đánh giá cao sự đầu tư bài bản của Thùy Anh Lab trong việc phát triển và nâng tầm thương hiệu PEAK tại Việt Nam. Đồng hành cùng Thùy Anh Lab tại triển lãm Analytica Hanoi 2026, chúng tôi tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.”

Xu hướng mới của thị trường phòng thí nghiệm

Khi yêu cầu về chất lượng phân tích ngày càng cao, các phòng thí nghiệm không chỉ dừng ở việc sở hữu thiết bị tốt, mà cần đảm bảo hiệu quả vận hành trong dài hạn. Đó cũng chính là bài toán mà PEAK đang tập trung giải quyết. Cách tiếp cận của PEAK cho thấy một hướng đi rõ ràng: không cạnh tranh bằng thông số, mà bằng khả năng vận hành thực tế.

Đây cũng có thể là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn thiết bị của nhiều phòng thí nghiệm trong thời gian tới.