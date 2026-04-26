Vì sao ngân hàng không trả cổ tức bằng tiền mặt?

Tăng mạnh chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tại TPBank, cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 20%, trong đó chỉ 5% bằng tiền mặt và tới 15% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Với kế hoạch này, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.161 tỷ đồng. Đây là bước đi cho thấy TPBank đang ưu tiên củng cố nền tảng vốn nhằm phục vụ tăng trưởng trong các năm tới.

Tương tự, MSB cũng trình đại hội và được thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Lý giải về quyết định này, ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB - cho biết cổ phiếu MSB hiện có thanh khoản tốt, giá thị trường tiệm cận giá trị sổ sách, vì vậy chia cổ tức bằng cổ phiếu có thể mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cho cổ đông trong dài hạn.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB - tại đại hội đồng cổ đông mới diễn ra.

Bên cạnh yếu tố thị trường, MSB còn chịu áp lực tăng vốn để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như chiến lược mở rộng. Ngân hàng dự kiến đầu tư vào các công ty con và mở rộng mạng lưới tại các trung tâm tài chính lớn như Đà Nẵng hay TPHCM. Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của MSB được kỳ vọng tiệm cận 40.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc hơn cho các kế hoạch dài hạn.

Không nằm ngoài xu hướng, HDBank cũng được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến lên tới 30%. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025, tương ứng hơn 14.000 tỷ đồng. Đây là mức chi trả cao, nhưng thay vì dòng tiền thực, cổ đông sẽ nhận thêm cổ phần, đồng nghĩa với việc tiếp tục gắn bó với sự tăng trưởng của ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực HDBank - cho biết, ngân hàng vẫn duy trì chính sách cổ tức ổn định trong nhiều năm, phổ biến ở mức 20-30%. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại - khi ngân hàng đang tăng trưởng mạnh - việc ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn chủ sở hữu là cần thiết. Điều này giúp tạo dư địa cho mở rộng tín dụng, đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn.

Ngân hàng tăng bộ đệm tài chính

Thực tế, không phải cổ đông nào cũng hài lòng với việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Nhu cầu nhận tiền mặt, đặc biệt với các nhà đầu tư cá nhân hoặc cổ đông cần dòng tiền vẫn rất lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo các ngân hàng cho rằng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu mang lại lợi ích dài hạn rõ rệt, nhất là khi giá cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cùng với quy mô và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Xu hướng này cũng phản ánh một thực tế rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn, yêu cầu vốn lớn hơn. Các chuẩn mực như Basel II, tiến tới Basel III, đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR). Trong khi đó, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là cách “giữ tiền trong hệ thống” mà vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ngoài ra, môi trường kinh doanh còn nhiều biến động cũng khiến các ngân hàng thận trọng hơn trong việc sử dụng dòng tiền. Việc giữ lại lợi nhuận giúp họ có bộ đệm tài chính tốt hơn để ứng phó với rủi ro, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường thuận lợi...

Nhìn tổng thể, làn sóng chia cổ tức bằng cổ phiếu đang trở thành lựa chọn phổ biến của các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Đây vừa là giải pháp kỹ thuật để tăng vốn, vừa là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực tài chính.

