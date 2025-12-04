HDBank – NHNN chấp thuận chia cổ tức & cổ phiếu thưởng tổng cộng 30%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, Ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng, với tổng tỷ lệ 30% (cổ tức năm 2024 là 25% và cổ phiếu thưởng tối đa 5%), từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.000 tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm có quy mô vốn dẫn đầu hệ thống, tăng cường năng lực tài chính, hệ số an toàn vốn theo Basel II, Basel III, đồng thời tạo thêm dư địa mở rộng hoạt động, đẩy mạnh số hóa và phát triển hệ sinh thái ngân hàng – tài chính.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng niêm yết duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 25%/năm. 9 tháng 2025, HDBank ghi nhận 14.803 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ROE đạt 25,2% và ROA đạt 2,1%. Ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định và sẽ thông báo chi tiết lịch thực hiện chia cổ tức, cổ phiếu thưởng tới cổ đông trong thời gian tới.