UNIQLO hợp tác với các đạo diễn, diễn viên đoạt giải Oscar ra mắt thiết kế áo thun PEACE FOR ALL mới

UNIQLO công bố ra mắt thiết kế mới trong Bộ Sưu Tập Áo Thun Vì Hòa Bình - PEACE FOR ALL, mở bán từ ngày 19/6, hợp tác cùng nam diễn viên đoạt giải Oscar Quan Kế Huy, đạo diễn Sofia Coppola và Quỹ Tài Trợ Phim Về Người Tị Nạn (Displacement Film Fund) nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình. Toàn bộ lợi nhuận của PEACE FOR ALL được quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện là đối tác của dự án.

Diễn viên Quan Kế Huy được biết đến rộng rãi qua các vai diễn nhí trong loạt tác phẩm bom tấn như Indiana Jones, the Temple of Doom, The Goonies. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả khi liên tiếp giành được nhiều nhiều giải thưởng điện ảnh những năm gần đây, trong đó tiêu biểu là tượng vàng Oscar 2023.

Anh cho biết: “Khi còn trẻ, tôi thường ký tên kèm theo thông điệp này. Đến bây giờ, ngay cả khi không biết phải nói gì, một nụ cười vẫn luôn là cách dễ dàng để kết nối mọi người bởi sức lan tỏa rất tự nhiên. Tôi hy vọng rằng, ngay cả trong những ngày khó khăn, thông điệp nhỏ ấy cũng có thể giúp ai đó mỉm cười.”

Vì vậy, trong mẫu áo thun do mình thiết kế, nam diễn viên đã kết hợp câu nói anh yêu thích “Keep Smiling” cùng chi tiết hình mặt cười quen thuộc thường xuất hiện trong chữ ký cá nhân, như một cách lan tỏa tinh thần sống lạc quan.

Trong khi đó, Sofia Coppola - nữ đạo diễn và biên kịch nổi tiếng giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất với các tác phẩm điện ảnh Lost in Translation - lựa chọn hình ảnh chú thiên nga lướt nhẹ trên mặt nước, gợi nên cảm giác an yên, kèm dòng chữ viết tay “Peace for All”.

“Tôi rất vui khi được tham gia vào những nỗ lực hỗ trợ sâu rộng của UNIQLO nhằm gắn kết cộng đồng vì hòa bình thế giới. Tôi lựa chọn hình ảnh thiên nga của Lord Snowdon vì chúng tượng trưng cho sự thanh nhã, như một lời nhắc rằng chúng ta luôn có thể chọn cách ứng xử nhẹ nhàng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Những hình ảnh này gợi cho tôi cảm giác tĩnh lặng, vẻ đẹp chữa lành và sự bình yên từ thiên nhiên”, cô chia sẻ thêm.

Dự án cũng có sự đồng hành từ Quỹ Tài Trợ Phim Về Người Tị Nạn (Displacement Film Fund - DFF) là sáng kiến nâng cao nhận thức về thực trạng tị nạn thông qua sức mạnh của điện ảnh. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán áo thun do DFF thiết kế sẽ được hoàn lại cho Quỹ nhằm hỗ trợ sứ mệnh đồng hành, tài trợ cho các nhà làm phim phải rời bỏ quê hương cũng như những tác giả theo đuổi các câu chuyện chân thực về trải nghiệm của người tị nạn. UNIQLO là một trong những Đối tác sáng lập của Quỹ ý nghĩa này.

Lấy cảm hứng từ những chia sẻ về hòa bình của các nhà làm phim từng nhận hỗ trợ từ Quỹ, mẫu họa tiết của DFF lần này gửi gắm mong muốn đưa tiếng nói của cộng đồng người tị nạn đến gần hơn với thế giới thông qua điện ảnh.

Bên cạnh đó, các thiết kế mới cũng sẽ được ra mắt từ những đối tác từng hợp tác trước đây, bao gồm họa sĩ Dick Bruna (người tạo ra nhân vật Miffy) và PEANUTS. Cả 5 thiết kế mới trong bộ sưu tập lần này cùng chung sứ mệnh lan tỏa thông điệp về hòa bình.

Dự án PEACE FOR ALL được UNIQLO khởi xướng từ tháng 6/2022 nhằm giới thiệu các thiết kế áo thun mang thông điệp về hòa bình do các cá nhân và tổ chức thân cận với thương hiệu tự nguyện đóng góp, với chung một mong muốn hành động vì thế giới tốt đẹp hơn. Đến nay, dự án đã ghi nhận sự tham gia của 51 cá nhân và tổ chức, với hơn 10 triệu áo được bán ra, tương đương 3 tỷ Yên (khoảng 19,1 triệu USD) tiền quyên góp (tính đến hết tháng 3/2026). Qua đó, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán áo (tương đương khoảng 20% giá niêm yết tại Nhật Bản) sẽ được Tập đoàn Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO - sử dụng để hỗ trợ các tổ chức trên toàn cầu, góp phần giúp đỡ những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi đói nghèo, phân biệt đối xử, bạo lực và chiến tranh.

Chia sẻ về dự án, ông Koji Yanai - Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, cho biết: “PEACE FOR ALL là sáng kiến lan tỏa khát vọng hòa bình thông qua những chiếc áo thun quen thuộc. Nhờ sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, số tiền quyên góp cho dự án đã đạt được con số ấn tượng - 3 tỷ Yên. Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến quý khách hàng, các cá nhân và tổ chức đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúng tôi tin rằng khát vọng hòa bình không xuất phát từ những điều lớn lao mà được tạo nên từ những điều bình dị hằng ngày. Hy vọng rằng, dự án PEACE FOR ALL sẽ tiếp tục chạm đến những người chia sẻ chung tầm nhìn, cùng chúng tôi lan tỏa thông điệp tích cực, trao gửi những chiếc áo thun như một món quà ý nghĩa đến những người thân yêu, từ đó góp phần thúc đẩy những hành động thiết thực hướng đến hòa bình.”