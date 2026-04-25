Bao giờ Bộ Xây dựng thoái vốn tại Viglacera?

Ngọc Mai

TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định sẽ lựa chọn “thời điểm phù hợp” để thoái vốn tại Viglacera, sau khi hoàn tất các vấn đề liên quan đến thẩm định giá và đảm bảo hiệu quả, minh bạch cho phần vốn nhà nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Viglacera ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - thông tin về lộ trình thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Viglacera dự kiến thực hiện thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, đến nay việc này chưa thể triển khai. Hiện tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Viglacera còn 38%.

Thứ trưởng đánh giá những năm gần đây Viglacera tăng trưởng nhanh cả về quy mô, lĩnh vực hoạt động lẫn tổng tài sản. Doanh nghiệp mở rộng đầu tư trên nhiều mảng, trong đó có các dự án quốc tế, khiến việc xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ thoái vốn trở nên phức tạp hơn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Theo ông Sinh, Viglacera đã chủ động xin ý kiến các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, về phương án xác định giá trị vốn để thực hiện thoái vốn. Tuy nhiên, quá trình thẩm định giá phát sinh nhiều khó khăn, trong khi yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo chặt chẽ, tránh thất thoát vốn và tài sản Nhà nước.

“Trên cơ sở đó, tháng 2/2026, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ quá trình triển khai và những khó khăn trong công tác thoái vốn tại Viglacera. Bộ đề xuất trước mắt tạm dừng thực hiện thoái vốn, chuyển sang xem xét trong giai đoạn 2026-2030 và tiến hành thoái vốn vào thời điểm phù hợp”, Thứ trưởng Sinh cho biết.

Hiện Bộ Xây dựng vẫn nắm giữ hơn 38% vốn điều lệ tại Viglacera. Đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp, Thứ trưởng Sinh ghi nhận Viglacera là một trong những tổng công ty tiên phong của ngành xây dựng, với hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định, tài sản và vốn chủ sở hữu không ngừng gia tăng.

Chia sẻ về kế hoạch năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Viglacera - cho biết bối cảnh kinh doanh xuất hiện nhiều yếu tố bất thường so với thời điểm xây dựng kế hoạch. Xung đột địa chính trị khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, trong khi chi phí nhiên liệu chiếm 20-40% giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng, đặc biệt là các dòng sản phẩm phải nung đốt. Bên cạnh đó, việc siết tín dụng bất động sản và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đã làm chậm tiến độ nhiều dự án, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng suy giảm so với kỳ vọng khi lập kế hoạch.

Ở lĩnh vực bất động sản, Viglacera định hướng tập trung vào phân khúc có nhu cầu thực, đặc biệt là nhà ở giá vừa phải. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, phân khúc trung cấp và giá hợp lý có thể chiếm tới 70-80% nhu cầu thị trường, là trọng tâm chiến lược trong thời gian tới.

#Viglacera #thoái vốn #Bộ Xây dựng #Nguyễn Văn Sinh #đầu tư #doanh nghiệp

